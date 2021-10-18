Кто больше всех заработает на высоких ценах на газ

Естественно, ищут виноватых во взлете цен. Кто-то упрекает руководство ЕС в чрезмерно поспешном отказе от ископаемых источников энергии, а кто-то по-прежнему считает причиной всех бед Россию, как основного поставщика "голубого топлива". При этом "Газпром" выполняет все свои экспортные обязательства, и на высоких ценах газа на бирже зарабатывает в первую очередь не Россия, а поставщики из других стран, в том числе европейских.
Экспортная цена трубопроводного газа из нашей страны по последней оценке "Газпрома" составляет 295-330 долларов за тысячу кубометров. Именно по таким ценам мы сейчас продаем газ в Европу по долгосрочным контрактам. К биржевым котировкам, которые сейчас бьют рекорды, привязаны спотовые контракты, подразумевающие быструю оплату и поставку газа. По такой схеме работают европейские производители газа, в первую очередь из Норвегии, а также компании, экспортирующие сжиженный природный газ (СПГ) из США, Австралии, стран Африки и Ближнего Востока.
Но СПГ из этих стран в этом году почти не доходит до Европы, поскольку его выгоднее продавать на азиатском рынке, где он стоит еще дороже. Крупнейший производитель СПГ - Катар уже заявил, что на Европу его газа не хватит. А вот норвежский трубопроводный газ и СПГ продаются именно в странах Старого Света, причем больше половины его объемов реализуется через биржу по спотовым ценам.
Наша страна, конечно, тоже заработает прилично, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В этом году средняя цена трубопроводного газа выросла на 50-60%. С учетом запланированных объемов поставок речь может идти и о дополнительных поступлениях в казну только от пошлины в размере 5,5-6,5 млрд долларов. Плюс рост ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), плюс налог на прибыль, плюс более высокая база для выплаты дивидендов, уточняет эксперт.
Но если сравнивать, то спотовые цены на газ выросли в этом году на 600%, а доля Норвегии в импорте газа Европой - около 20% (у России - около 33%). Даже учитывая объемы российского экспорта, норвежские компании заработают на кризисе больше. Причем основная претензия к России, что "Газпром" - государственная компания и преследует политические цели расширения влияния нашей страны в Европе, здесь тоже не работает. Контрольный пакет акций крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Equinor также принадлежит государству.
Встает вопрос о пострадавших. Чаще всего сейчас слышно о том, как тяжело приходится европейскому бизнесу из-за высоких цен на газ. Но сильнее всех кризис ударит по Украине, в интересах которой вроде как действует Евросоюз, вставляя палки в колеса "Северному потоку-2". Украина - единственная страна в Европе, которая не имеет долгосрочных контрактов на поставки газа. Она покупает российское топливо у европейских компаний из Польши, Словакии и Венгрии по биржевым ценам, то есть втридорога.
Больше всего от газового кризиса страдают крупные импортеры, сделавшие ставку на спотовое ценообразование и сокращение доли долгосрочных контрактов, а также беднейшие страны-импортеры, считает Гривач. По его мнению, европейские трейдеры (продавцы) и в прошлом неплохо зарабатывали на продаже газа Украине и, вероятно, продолжат это делать, если только руководство страны не одумается.