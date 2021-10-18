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18.10.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Кто больше всех заработает на высоких ценах на газ

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Одна нитка "Северного потока-2" заполнена техническим газом и готова к его прокачке. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы, сообщает оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Но в Европе пока не спешат начать поставки по новому маршруту, более того в Европарламенте даже звучат призывы наложить санкции на Россию и совсем отказаться от проекта. И это несмотря на то, что энергетический кризис не стихает, а цены на газ упорно не желают опускаться ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Естественно, ищут виноватых во взлете цен. Кто-то упрекает руководство ЕС в чрезмерно поспешном отказе от ископаемых источников энергии, а кто-то по-прежнему считает причиной всех бед Россию, как основного поставщика "голубого топлива". При этом "Газпром" выполняет все свои экспортные обязательства, и на высоких ценах газа на бирже зарабатывает в первую очередь не Россия, а поставщики из других стран, в том числе европейских.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Экспортная цена трубопроводного газа из нашей страны по последней оценке "Газпрома" составляет 295-330 долларов за тысячу кубометров. Именно по таким ценам мы сейчас продаем газ в Европу по долгосрочным контрактам. К биржевым котировкам, которые сейчас бьют рекорды, привязаны спотовые контракты, подразумевающие быструю оплату и поставку газа. По такой схеме работают европейские производители газа, в первую очередь из Норвегии, а также компании, экспортирующие сжиженный природный газ (СПГ) из США, Австралии, стран Африки и Ближнего Востока.

Но СПГ из этих стран в этом году почти не доходит до Европы, поскольку его выгоднее продавать на азиатском рынке, где он стоит еще дороже. Крупнейший производитель СПГ - Катар уже заявил, что на Европу его газа не хватит. А вот норвежский трубопроводный газ и СПГ продаются именно в странах Старого Света, причем больше половины его объемов реализуется через биржу по спотовым ценам.

Наша страна, конечно, тоже заработает прилично, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В этом году средняя цена трубопроводного газа выросла на 50-60%. С учетом запланированных объемов поставок речь может идти и о дополнительных поступлениях в казну только от пошлины в размере 5,5-6,5 млрд долларов. Плюс рост ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), плюс налог на прибыль, плюс более высокая база для выплаты дивидендов, уточняет эксперт.

Средняя цена российского газа выросла в 2021 году на 50-60%. При этом на бирже газ подорожал на 600%

Но если сравнивать, то спотовые цены на газ выросли в этом году на 600%, а доля Норвегии в импорте газа Европой - около 20% (у России - около 33%). Даже учитывая объемы российского экспорта, норвежские компании заработают на кризисе больше. Причем основная претензия к России, что "Газпром" - государственная компания и преследует политические цели расширения влияния нашей страны в Европе, здесь тоже не работает. Контрольный пакет акций крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Equinor также принадлежит государству.

Встает вопрос о пострадавших. Чаще всего сейчас слышно о том, как тяжело приходится европейскому бизнесу из-за высоких цен на газ. Но сильнее всех кризис ударит по Украине, в интересах которой вроде как действует Евросоюз, вставляя палки в колеса "Северному потоку-2". Украина - единственная страна в Европе, которая не имеет долгосрочных контрактов на поставки газа. Она покупает российское топливо у европейских компаний из Польши, Словакии и Венгрии по биржевым ценам, то есть втридорога.

Больше всего от газового кризиса страдают крупные импортеры, сделавшие ставку на спотовое ценообразование и сокращение доли долгосрочных контрактов, а также беднейшие страны-импортеры, считает Гривач. По его мнению, европейские трейдеры (продавцы) и в прошлом неплохо зарабатывали на продаже газа Украине и, вероятно, продолжат это делать, если только руководство страны не одумается.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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