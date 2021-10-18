Лавров рассказал о проблемах поддержки русских за границей

В Москве состоялся VII Всемирный конгресс соотечественников под названием "Россия и соотечественники в меняющемся мире", на который съехались несколько сотен участников, а еще часть приняли участие онлайн.

Конгресс открыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он зачитал послание к участникам президента РФ Владимира Путина. В нем, в частности, было сказано, что "поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов".

Также Лавров рассказал об основных проблемах, связанных с поддержкой русских и русского языка по всему миру. По его словам, "западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене". На Россию, отметил Лавров, "стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела", в том числе путем попыток дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку.

Лавров рассказал о проблемах, связанных с поддержкой русских и русского языка по всему миру

"Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии", подчеркнул глава МИД России. Кроме того, отметил он, на активистов диаспоры оказывается жесткое давление, в том числе с использованием административных рычагов, цензуры, избирательного правоприменения. "Дело доходит до откровенно русофобских акций", - заявил Лавров.

Об этом же говорила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон (Черных), которая была вынуждена вернуться в Россию из-за давления со стороны ФБР, включая обыски и допросы по подозрению в "связи с иностранным государством". Глава МИД России отметил в качестве председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, что комиссия уже утвердила план работы до 2023 года, одна из задач этого плана - консолидация русскоязычных по всему миру. На конгрессе также были затронуты вопросы репатриации и гражданства русскоязычных за рубежом. В том числе Лавров заявил об очень важной и давно ожидаемой инициативе - выдаче российских паспортов всем без исключения детям от смешанных браков. "Где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", - заявил министр. Его слова были встречены аплодисментами.