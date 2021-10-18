Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси

Неудавшаяся попытка государственного переворота в Беларуси, по словам Александра Лукашенко, не изменила планов противника. Об этом президент РБ заявил в понедельник, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает его пресс-служба.

Коллективный Запад, подчеркнул он, "продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства". В этой связи президент отметил, то против республики "задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм и терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - обратил внимание белорусский лидер.

Он не исключает, в частности, что противники РБ и действующей в стране власти могут приурочить очередную попытку революции референдуму по Конституции. Для этого, пояснил Лукашенко, используются апробированные современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения негативного образа власти. "Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - сказал белорусский руководитель.

Потребовав от КГБ повышать эффективность внешней разведки, Лукашенко назвал ее серьезным резервом в работе комитета. Более того, он дал понять, что ее "необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы".

Приоритетной задачей, по его словам, остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий. Он также отметил, что жизненно важно не отставать от противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал.

Анализируя ситуацию с мигрантами на границе с республикой, президент особо отметил тот факт, что спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции становятся практикой официальных властей Вильнюса и Варшавы.

Обвиняя Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса, "Польша и Литва проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что приводит эти факты "для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве".

Принимая очередные кадровые решения в системе госбезопасности, Лукашенко обратил особое внимание на работу с личным составом спецслужб. "Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер, сославшись на слова Феликса Дзержинского, который стоял у истоков создания спецслужб.

Нынешние кадровые решения в системе госбезопасности, резюмировал он, - это не только назначения на вышестоящие должности, но и ротация, как это принято в государственных структурах: "Некоторые лица передвигаются по горизонтали. Нормальная практика. Я ее всегда поддерживал. И этой практики придерживаюсь в своей работе. Так будет и впредь".