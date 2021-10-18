Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции

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55-летний Сергей Хоменко назначен министром юстиции Беларуси. Комментируя в понедельник свое кадровое решение, Александр Лукашенко, обращаясь к новому руководителю ведомства, подчеркнул, что у него нет "права на ошибку в силу пристального внимания к тому вопросу", который он будет вести в стране.

В какой-то степени, пояснил президент, слова которого цитирует пресс-служба главы государства, "это шаг неординарный - это для тех, кто не прогружен в эту тему. С точки зрения погруженности в проблему это вполне нормально", - заявил он, выразив уверенность, что Сергей Хоменко обладает сильным управленческим потенциалом.

"Потерять в таком возрасте, как вы, человека грамотного, способного, патриота, преданного стране, мы не можем. Это было мое личное мнение, и я предупредил всех начальников, в том числе министра внутренних дел (думаю, он с вами переговорил - я ему поручал это сделать), чтобы вас убедить, что надо взять на себя эту ношу и доказать людям, что вы настоящий управленец", - отметил глава государства.

При этом Лукашенко обратил внимание, что несмотря на то, что Хоменко не работал в системе министерства, у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить его. "Я "примерял" вас к разным должностям, но понял, что здесь вы, наверное, нам и стране принесете больше пользы, чем на каких-то других должностях", - подытожил белорусский лидер.

После назначения министром юстиции Сергей Хоменко заявил журналистам, что как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами и "посвятивший свою жизнь слову "законность", готов выполнить все поставленные перед ним задачи.

Новый глава ведомства дал понять, что "обстановка в стране требует решения вопросов, не только касающихся экономики, социальной сферы, но и, конечно же, сферы юстиции. Она многогранна и широка: это и нотариусы, и адвокаты, и деятельность по контролю за исполнением судебных решений. Здесь главой государства поручено совершенствовать управленческую деятельность", - пояснил Хоменко, который с декабря 2019 года исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел.