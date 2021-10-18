В Израиле со дна моря подняли 900-летний меч крестоносца

В Израиле аквалангист Шломи Кацин во время очередного подводного погружения обнаружил на дне моря густо обросший ракушками меч, который оказался оружием крестоносца.

Как сообщает The Jerusalem Post, в ходе погружения ныряльщик обнаружил у побережья Кармель сразу несколько артефактов, которые имеют важное научное значение. Вероятно, эти древние предметы буквально "восстали" из морских глубин во время шторма.

Опасаясь, что они могут вновь погрузиться глубоко в морской ил, Шломи Кацин незамедлительно сообщил о своем открытии в Управление древностей Израиля (IAA). В указанное им место были отправлены профессиональные подводные археологи.

Со дна моря они подняли фрагменты древней керамики, каменные и металлические якоря, а также металлический артефакт, который привлек наибольшее внимание экспертов. Это оказался древний меч, длина клинка которого составляла ровно один метр.

Меч находится в достаточно хорошей степени сохранности, хотя густо оброс ракушками. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как его возраст, по предварительным оценкам, составляет около 900 лет. Ученые предполагают, что оружие принадлежало крестоносцу. Можно только гадать, как именно меч оказался на морском дне. Судя по возрасту, этот клинок мог принадлежать рыцарю, участвовавшему в Первом крестовом походе.

"Этот меч является красивой и редкой находкой и, очевидно, принадлежал рыцарю-крестоносцу, - говорит Нир Дистелфельд из Управления древностей Израиля. - Он густо покрыт морскими организмами, но, по всей видимости, сделан из железа. Приятно встретить такой личный предмет, который переносит на 900 лет назад, в другую эпоху - с рыцарями, доспехами и мечами".

К слову, место находки хорошо известно археологам. Древнейшие артефакты, найденные здесь ранее, относятся еще к позднему бронзовому веку. Вероятно, около 4000 лет назад здесь находилась естественная гавань, облюбованная мореплавателями для стоянки кораблей. На это указывает большое количество древних якорей, обнаруженных здесь.

Кстати, многие из них, так же, как и обнаруженный ныряльщиком меч крестоносца, буквально "восстали" из морского дна. Придонный песок у побережья Кармель известен своей подвижностью. Условия в этом месте постоянно меняются. С одной стороны, это позволяет археологам регулярно совершать все новые открытия.

С другой стороны, движение песка на морском дне значительно осложняет работу археологов, так как они зачастую не успевают задокументировать расположение артефакта. Поэтому каждая подобная находка воспринимается научным сообществом как крайне важная.

"Подводная съемка весьма динамична, - говорит директор подразделения морской археологии IAA Коби Шарвит. - Даже самый небольшой шторм сдвигает песок и обнажает участки на морском дне, в то же время закапывая другие. Поэтому крайне важно сообщать о любых таких находках. Мы всегда стараемся задокументировать их на месте, чтобы получить как можно больше археологических данных".

По его словам, данное побережье содержит множество естественных бухт, которые служили убежищем для древних кораблей во время штормов. Вокруг крупнейших бухт в древности развивались целые поселения, возникали древние портовые города, такие как Дор и Атлит. Эти условия издавна привлекали торговые и военные суда, которые и оставили после себя богатое археологическое наследие. Найденный меч крестоносца - лишь одна из таких находок.