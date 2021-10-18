Медведчук заявил, что Украина рухнула в моральную пропасть

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского об обмене ему совершенно неинтересна и лишь показывает, в какой глубокой правовой и моральной пропасти находится Киев.

Ранее Зеленский заявил на телеканале ICTV, что если бы у Медведчука было российское гражданство, то можно было бы рассмотреть идею его обмена. По словам Медведчука, у него нет и не было никакого гражданства кроме украинского.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство", - заявил оппозиционный политик. Его заявление опубликовано на сайте партии. В нем также сказано, что "президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене", поскольку "идея несостоятельна".

В настоящее время Медвечук по решению суда находится под домашним арестом до 7 декабря. До 31 октября политик обязан носить электронный браслет.

Против политика выдвигаются обвинения в "госизмене".