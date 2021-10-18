Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520" переносится в онлайн-формат

На фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации организаторами форума "PRO//Движение.1520" - АО "Издательский дом "Гудок", совместно с генеральным партнером ОАО "РЖД" было принято решение о проведении мероприятия в онлайн-формате.

С 28 по 29 октября 2021 г. будет доступна трансляция всех ранее запланированных мероприятий деловой программы. Виртуальный формат, как и прежде, позволит обсудить актуальные вопросы в сфере железнодорожного транспорта в формате публичных дискуссий, дебатов и презентаций.

В фокусе деловой программы - актуальные темы пересекающихся треков: инфраструктурное финансирование, транспортные стратегии будущего, тарифы, инновационные и цифровые технологии, мультимодальные грузоперевозки, зеленая логистика, развитие человеческого капитала.

Первый день форума посвящен обсуждению кредитной политики компаний в период масштабных инфраструктурных строек, тарифов и принципов распределения пропускных способностей, ESG-инвестиций и устойчивого финансирования, "зеленой" логистики, обучения персонала цифровым компетенциям, технологиям здоровья.

Во второй день форума эксперты обсудят вопросы, посвященные роли железных дорог в транспортной системе будущего, транспортной стратегии до 2035 года, мультимодальным решениям для контейнерных грузоперевозок, инновационным технологиям и эксплуатации инфраструктуры, перевозке продуктов питания по железной дороге.

В деловой программе примут участие: Олег Белозёров, генеральный директор - председатель правления, ОАО "РЖД"; Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО); Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, ОАО "РЖД"; Виталий Сергейчук, старший Вице-президент, Банк ВТБ (ПАО); Дмитрий Мурев, генеральный директор, АО "РЖД Логистика"; Александр Исурин, президент, председатель правления, ПАО "ТрансКонтейнер"; Сергей Авсейков, исполнительный директор, Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок; Андрей Байда, вице-президент по устойчивому развитию, ВЭБ.РФ.

Трансляция Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" будет доступна на официальном сайте мероприятия бесплатно для всех желающих.