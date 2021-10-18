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18.10.2021 16:06
Рубрика: Власть

МИД предложил уполномочить одного из послов стран НАТО на срочные контакты с РФ

Текст: Константин Волков
МИД РФ заявил, что для экстренной связи НАТО с Москвой может быть выбран один из послов в России стран-членов Альянса.

Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции", сказано в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Brendan Smialowski, Pool via AP
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО с 1 ноября

Также в заявлении МИД РФ говорится, что "в связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа Постоянного представительства России при НАТО, в т.ч. главного военного представителя".

Кроме того, приостанавливается деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября 2021 года. Также прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при посольстве Бельгии.

Ответ Москвы последовал после того, как по решению генсека НАТО Йенса Столтенберга у восьми сотрудников постпредства РФ при Альянсе были отозваны аккредитации, таким образом в постпредстве осталось лишь 10 аккредитованных сотрудников. "Никакого объяснения причин предоставлено не было", - информирует МИД РФ.

Также на Смоленской площади напоминают, что численность российского диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке в 2015 и 2018 годах. "Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии", - добавляют в ведомстве.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Альянс, несмотря на лишение аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ, останется открытым для содержательного диалога с Москвой и призывает ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.

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