МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен

Как заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации в комитете Андрей Белоусов, диалог с НАТО окажется затруднен до тех пор, пока Альянс не откажется от стратегии, предусматривающей сдерживание России.
По словам дипломата, "идет наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран НАТО у российских границ". "Очевидно, что пока альянс не откажется от курса на сдерживание России, взаимодействие и диалог с ним затруднены", - сказал он.
Ранее, 18 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает контакты с НАТО.