МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила 18 октября на заседании Совбеза ООН, что российские инструкторы в Центрально-Африканской республике (ЦАР) не принимают участия в боевых действиях. Задача россиян там - повышение уровня профессиональной подготовки силовых структур ЦАР, что делается по просьбе местных властей и с ведома профильного комитета Совбеза ООН.

Также дипломат отметила, что у России с ЦАР есть хорошие контакты. "У нас с ними налажен тесный и взаимоуважительный диалог. Если нам будет передана какая-либо информация по линии правоохранительных органов ЦАР по конкретным инцидентам, она будет тщательно изучена", - подчеркнула Евстигнеева.

Кроме того, она призвала коллег по Совбезу ООН "обратить внимание на вопиющие случаи нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны собственных военных и частных компаний, а также проанализировать результаты своего многолетнего военного участия в военных кампаниях в Африке, Афганистане, Ираке и других уголках мира".

В июне панель экспертов представила Совбезу ООН доклад касательно ситуации в ЦАР. В документе были в том числе обвинения в участии в боевых действиях неких "российских инструкторов". Причем в эту категории докладчики включили сирийцев и ливийцев.