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18.10.2021 13:46
Рубрика: Экономика

Минфин: Соцвыплаты будут проиндексированы по фактической инфляции

Текст: Татьяна Замахина
Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на следующую трехлетку. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Социальные расходы государства на 2022 год, подчеркнул он, будут уточнены ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ в соответствии с уровнем инфляции. Силуанов добавил, что уровень инфляции также будет учтен при индексации материнского капитала.

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"Мы отработаем вместе с депутатами и предложим источники", - сказал он позже журналистам.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что министерство повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%.

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