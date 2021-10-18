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18.10.2021 16:50
Рубрика: Власть

Минтруд: Регионы могут рекомендовать работодателям перевод сотрудников на удаленку

Текст: Татьяна Замахина
Если обстановка с пандемией коронавируса осложняется, то региональные власти могут давать рекомендации о переводе работников на удаленный режим работы. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, он подчеркнул, что в России создан удобный инструмент дистанционной занятости. И работодатели им активно пользуются, если видят целесообразность введения такого режима.

Фото: ILIA KALINKIN / istock
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"Что касается рекомендаций, это зачастую определяется региональными органами власти", - уточнил Котяков. При этом регионы исходят от конкретной эпидситуации.

По данным кабмина, порядка 3 млн россиян в настоящее время работают дистанционно. Это составляет 5% от общего числа трудящихся в стране.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минтруд Пандемия коронавируса COVID-19

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