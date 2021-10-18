Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов

По итогам первого полугодия кабмин фиксирует рост иностранных инвестиций и внешней торговли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Идет восстановление деловой активности. Ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов", - сообщил он.

Кроме того, наблюдается позитивная динамика и во внешней торговле. "В январе - августе товарооборот вырос почти на 40%. Причем в большей степени за счет расширения экспорта", - отметил Михаил Мишустин.