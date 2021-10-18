Мишустин: Мировая экономика оправилась от ковидного шока, Россия - в тренде

Отечественная и мировая экономика восстанавливаются после пандемии коронавируса, ВВП России с января по август вырос и превысил докризисный уровень. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям, шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолен, - считает глава кабмина. - Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов также открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета".

Россия, по мнению премьера, находится в тренде этих позитивных изменений. "Рост у нас также восстановился, хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством РФ по поручениям президента", - отметил он.

По оценкам минэкономразвития, за восемь месяцев 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, заявил Мишустин. "Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его", - констатировал он.