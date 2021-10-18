Мишустин: Мировая экономика оправилась от ковидного шока, Россия - в тренде

Новости

В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
Видео: Фанаты устроили массовую драку на поле в матче чемпионата Словакии 18:02
Путин поздравил киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2 17:51
Путин поручил организовать регулярный транзит по Северному морскому пути 17:42
Ученые назвали Латвию мировым лидером по распространению коронавируса 17:34
После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных 17:31
Сенатор предложил приравнять "био" и "эко" продукты к органическим 17:27
Путин поручил внести поправки о льготном бизнесе на Курилах 17:21
Путин указал выделить допсредства на авиаперевозки на Дальнем Востоке 17:12
В Великом Новгороде скончалась чемпионка мира по гребле Нина Грузинцева 17:04
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией 16:30
В МИД Беларуси объяснили причину отъезда посла Франции 16:20
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" 16:15
В СФ рассказали о создании экспертной лаборатории для поддержки бизнеса 16:10
Журналист Юлия Новицкая рассказала, какого быть женой космонавта 16:10
В Подмосковье планируют построить еще около 50 школ 16:03
Вымогавшую деньги у стриптизера Тарзана женщину осудили на пять лет 15:55
Обманувший инвалидов на 180 млн рублей получил 12 лет колонии 15:53
Нарышкин: Дом русского зарубежья бережно относится к памяти о соотечественниках 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 18:54
Рубрика: Экономика

Мишустин: Мировая экономика оправилась от ковидного шока, Россия - в тренде

Текст: Галина Мисливская
Отечественная и мировая экономика восстанавливаются после пандемии коронавируса, ВВП России с января по август вырос и превысил докризисный уровень. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 35-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям, шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолен, - считает глава кабмина. - Глобальная экономика вернулась к росту, и сегодня мы можем продолжить обсуждение всех актуальных вопросов также открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета".

Глава Минэкономразвития назвал условия для снижения инфляции до 4%

Россия, по мнению премьера, находится в тренде этих позитивных изменений. "Рост у нас также восстановился, хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством РФ по поручениям президента", - отметил он.

По оценкам минэкономразвития, за восемь месяцев 2021 года ВВП России вырос на 4,7%, заявил Мишустин. "Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его", - констатировал он.

Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

В России начали действовать новые правила подключения домов к газу
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса
В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию