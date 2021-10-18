Мишустин: Россия вложит более 9 млрд рублей в развитие водородной энергетики

На развитие водородной энергетики правительство предусмотрело более девяти миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Россия рассчитывает занять не менее 20 процентов будущего рынка, объем которого пока не до конца понятен.

Глава кабинета министров провел стратегическую сессию по развитию в стране водородной энергетики. Потенциал этой подотрасли начали особенно внимательно изучать, когда в мире всерьез заговорили об ускоренном отказе от углеводородного сырья. Многие государства, напомнил Мишустин, сегодня направляют свои усилия на замедление глобального потепления, снижение уровня выброса парниковых газов, а также на поиск альтернативных источников энергии. Более 60 стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности. Все это неизбежно повлечет изменение структуры энергопотребления в ближайшие несколько десятилетий.

Такое положение дел - серьезный вызов, но и большие возможности для нашей страны, считает премьер. "Это стимул для применения прорывных технологий в системообразующих отраслях экономики", - подчеркнул он.

Перспективным в этой сфере направлением является как раз развитие водородной энергетики, заявил председатель правительства. Водород можно получить из различных источников, он применим во многих секторах экономики. В рамках Российской энергетической недели правительство и "Газпром", напомнил Мишустин, заключили соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Другие крупные российские добывающие и энергетические компании также активно прорабатывают различные возможности производства водорода, в том числе из воды с использованием электроэнергии атомных электростанций и возобновляемых источников энергии.

Кабинет министров поддержит разработки девятью миллиардами рублей. "Эти средства в ближайшие три года будут направлены в том числе на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе и в Арктической зоне", - рассказал Михаил Мишустин.

При наличии необходимых технологий, готовых продуктов и кадров Россия в будущем сможет занять не менее 20 процентов мирового рынка водорода

Эти и другие задачи включены в Концепцию развития водородной энергетики. Она предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, использованию энергоносителей на его основе внутри страны. "Важно создать крупные предприятия, которые смогут не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить поставки за рубеж, и в приоритете должен быть переход к серийному применению водородных технологий в различных секторах нашей экономики", - сказал председатель правительства.

Производство водорода в мире растет примерно на 3-4 процента в год, рассказал вице-премьер Александр Новак. С учетом аммиака сейчас производится и потребляется 116 миллионов тонн. Но мирового рынка энергетического водорода пока не существует, и среди мировых экспертов нет единого мнения о его потенциальных объемах. Диапазон оценок, отметил зампред правительства, достаточно широкий - от нескольких десятков миллионов до почти 700 миллионов тонн в год к середине века.

При наличии необходимых технологий, готовых продуктов и кадров Россия в будущем сможет занять не менее 20 процентов мирового рынка водорода, считает Новак. "Это позволит в будущем при уменьшении роли углеводородов обеспечить диверсификацию нашего экспорта", - заявил он.

Дальний Восток: инвестиции вырастут, льготных билетов станет больше

Еще одна стратегическая сессия была посвящена задаче по увеличению населения Дальнего Востока страны. У территории огромный потенциал, и правительство должно сделать все, чтобы он был реализован, чтобы люди хотели там жить и работать, заявил Михаил Мишустин. "Мы должны реально думать о каждом человеке, который живет на Дальнем Востоке", - подчеркнул он.

Основными элементами работы по повышению привлекательности Дальнего Востока были названы грамотное территориальное планирование и развитие агломераций, создание инфраструктуры для жизни - строительство жилья, больниц, детских садов, школ. Акценты также надо сделать на развитии экономического и туристического потенциала региона.

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что в дальневосточные территории через меры поддержки пришло два триллиона рублей инвестиций, к 2030 году будет уже 11 триллионов. "Создано более 80 тысяч рабочих мест. Уже построено чуть больше 400 предприятий", - отметил зампред правительства.

Кабинет министров продолжает принимать решения для транспортной доступности дальневосточных территорий. Михаил Мишустин распорядился направить дополнительно 349,6 миллиона рублей на льготные авиабилеты с Дальнего Востока для отдельных категорий граждан. Специальными тарифами смогут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также молодежь в возрасте до 23 лет - всего не менее 42 тысяч пассажиров. Регистрация в регионах Дальнего Востока при этом не обязательна. Программа предусматривает льготные билеты как на рейсы с Дальнего Востока, так и обратно.