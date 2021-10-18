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18.10.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме

Текст: Галина Мисливская

До конца года в 11 субъектах федерации заработают региональные соглашения о защите и поощрении капиталовложений и будет внедрен в пилотном режиме инвестиционный стандарт для привлечения средств в небольшие проекты, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов

"Мы хотим привлечь инвестиции в средние и небольшие проекты, которые будут эффективны в масштабах одного или нескольких субъектов Российской Федерации", - сказал он на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Для этого готовится запуск региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Формируется соответствующий инвестиционный стандарт. Отбираются лучшие практики и системы стимулов, чтобы повысить качество взаимодействия с инвесторами и форсировать привлечение средств в субъекты РФ. До конца текущего года планируется его пилотное внедрение в 11 регионах", - рассказал премьер.

Он также напомнил, что специальный механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений был запущен в прошлом году, он позволяет гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса на территории нашей страны на длительный период времени.

"Примерно за год было заключено таких документов на общую сумму инвестиций около 1,3 трлн рублей", - заявил премьер. По его словам, интерес к этому инструменту большой. "На рассмотрении находятся еще 75 заявок общим объемом инвестиций 2 трлн рублей. Эти соглашения предполагают крупные вложения", - добавил Мишустин.

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