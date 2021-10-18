Москалькова призвала ускорить принятие закона о едином нотариальном тарифе

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ускорить принятие закона о введении единого нотариального тарифа. Об этом она завила, выступая в Совете Федерации. С ее точки зрения, новый проект закона предлагает более четкий и открытый порядок оплаты услуг нотариусов. Одновременно проект закона делает более прозрачным, как считает Москалькова, контроль за совершением нотариальных действий.

"Единый нотариальный тариф позволит, мне кажется, снизить стоимость услуг и сделать их более прозрачными", - считает Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Законопроект о введении единого нотариального тарифа был внесен сенаторами в Госдуму летом 2020 года. Пока он принят в первом чтении. По проекту закона, вместо существующего дробного тарифа за оказание услуг нотариуса предлагается установить региональный тариф и заменить существующий нотариальный тариф федеральным. Они оба, как ожидается, составят единый нотариальный тариф, который, как предлагается, будет составлять основу частной деятельности нотариусов.

Одновременно законопроект, на принятии которого настаивает омбудсмен, включает в обязанности нотариуса правовой анализ представленных документов, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов и их копий, полученных в том числе в электронной форме. Об этом сообщает официальный сайт Совета Федерации РФ.