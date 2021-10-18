МВД напомнило о прекращении регистрации машин после смерти собственника

МВД России напоминает, что после смерти собственника регистрация автомобиля прекращается. До постановки машины на учет на нового собственника управлять ею нельзя.

Только за 9 месяцев этого года сотрудниками столичной дорожно-патрульной службы было пресечено передвижение более 1100 таких автомобилей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водители привлечены за управление незарегистрированным автомобилем, а регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяты.

- Автомобилем можно будет пользоваться только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника. Для этого необходимо предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на гражданина, который ставит машину на учет, - уточнила Ирина Волк.

Напомним, что активный отлов тех, кто управляет автомобилями, зарегистрированными на умерших, начался после того, как некий водитель совершил резонансную аварию. Как выяснилось, за автомобилем числилось много нарушений, но его собственник умер, а поэтому штрафы отправлялись в мусор. Но этот нарушитель был не единственным, который пользовался тем, что за машинами умерших особого контроля не было.

Поэтому после этого происшествия была налажена система, по которой в ГИБДД оперативно стала поступать информация об умерших собственниках автомобилей.

ГИБДД прекращает их регистрацию, а номера и свидетельство о регистрации объявляет в розыск. Тому, кто управляет таким автомобилем, на первый раз грозит только штраф 500 рублей. За повторное управление незарегистрированным автомобилем грозит уже лишение прав.

Поставить машину на учет на себя никто даже из наследников первой очереди не имеет право до вступления в наследство. При этом пользоваться квартирой они имеют право, а машиной - нет

Однако у юристов и правозащитников остается много вопросов к закону о регистрации. Ведь фактически он запрещает пользоваться автомобилем тем, кто имеет право на наследство. Поставить машину на учет никто даже из наследников первой очереди на себя не имеет право до вступления в наследство. При этом пользоваться квартирой наследник может. А машиной - нет.

А ведь Гражданский кодекс предусматривает такую возможность. В пункте 1 статьи 1152 ГК прописано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Как пояснил юрист Кирилл Муратов, способы принятия наследства установлены статьей 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В первом ее пункте сказано, что принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Но правила регистрации автомобилей не признают такого документа, как принятие наследства. Может, стоит их изменить, чтобы не нарушать права наследников, которым нужен автомобиль?