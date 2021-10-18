Нарышкин: Дом русского зарубежья бережно относится к памяти о соотечественниках

Бережное отношение к памяти выдающихся соотечественников, вот что отличает Дом русского зарубежья. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он написал об этом в письме-поздравлении в адрес Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, которому исполнилось 25 лет.

"Вот уже четверть века Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына бережно хранит память наших выдающихся соотечественников, органично сочетая функции музея, архива, библиотеки и издательства, научного и просветительского центра", - говорится в приветствии Сергея Нарышкина.

Текст послания Нарышкина на торжественном собрании в Доме русского зарубежья зачитал председатель правления РИО Константин Могилевский. Глава РИО обратил внимание на то, что уникальная коллекция Дома русского зарубежья во многом состоит из семейных реликвий, которые передавались из поколения в поколение, чтобы затем быть возвращенными на родину. По его словам, "коллекция символизирует живую и неразрывную связь с Россией".

Так же Сергей Нарышкин подчеркнул в своем поздравлении, что Дом русского зарубежья принимает самое деятельное участие в творческих проектах Российского исторического общества.

Справка "РГ"

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына основан в 1995 году. Это музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.