Новую философию маркетинга обсудили на бизнес-конференции "День Бренда 2021"

Конференция "День Бренда 2021" прошла в офлайн-формате под девизом "Созидание будущего. Философия нового маркетинга". На мероприятии выступили более 120 спикеров, маркетологи, топ-менеджеры крупнейших брендов. Организаторы конференции "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА).

Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.

Все подробности на официальном сайте конференции.

Справка "РГ"

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти.