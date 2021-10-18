Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери

Второй тур муниципальных выборов в итальянской столице завершился победой кандидата от левоцентристов, бывшего министра экономики и финансов Роберто Гуалтьери.
55-летний Гуалтьери, который намерен быть "мэром для всех категорий населения", заручился поддержкой 60,15 процента жителей Рима, но при рекордно низкой явке (около 44 процентов).
"Спасибо римлянам, я польщен и отдам все силы на благо города", - заявил новоиспеченный градоначальник, клятвенно пообещавший первым дело "расчистить улицы Рима", которые уже не первый год задыхаются от отходов.
Noi siamo una squadra. #elezioniamministrative2021 pic.twitter.com/GcGzHd8mHJ— Enrico Letta (@EnricoLetta) October 18, 2021