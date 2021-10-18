Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери

Второй тур муниципальных выборов в итальянской столице завершился победой кандидата от левоцентристов, бывшего министра экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

55-летний Гуалтьери, который намерен быть "мэром для всех категорий населения", заручился поддержкой 60,15 процента жителей Рима, но при рекордно низкой явке (около 44 процентов).

"Спасибо римлянам, я польщен и отдам все силы на благо города", - заявил новоиспеченный градоначальник, клятвенно пообещавший первым дело "расчистить улицы Рима", которые уже не первый год задыхаются от отходов.