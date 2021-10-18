Обманувший инвалидов на 180 млн рублей получил 12 лет колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник вынес приговор Валерию Перевозникову, который похитил у 40 инвалидов 179 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, с учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. По данным следствия в 2017-2018 годах Перевозников обманным путем завладел деньгами инвалидов на сумму 179 млн рублей. Он обещал изготовить маломобильным гражданам дорогостоящее бионические протезы и заключал с ними соответствующие договоры. Однако получив деньги у 40 человек, Перевозников не собирался исполнять договоры, а просто присвоил все деньги.

Ранее Перевозников уже был осужден за аналогичные преступления. В том числе в отношении паралимпийской чемпионки, которая выступала за сборную России по волейболу, а также в отношении ветерана боевых действий в Чечне. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и обещал компенсировать ущерб потерпевшим.