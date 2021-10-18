Онколог рассказал, какие простые продукты заменят витамины из аптеки

Сбалансированный рацион, включающий ряд определенных продуктов, является одним из самых эффективных способов снизить риск развития рака.

По словам онколога и хирурга Ивана Карасева, проведено более 4500 научных исследований, где медики оценивали влияние питания на заболеваемость раком.

"Одно только потребление овощей и фруктов снижает заболеваемость раком на 20 процентов", - отметил доктор в своем аккаунте в Instagram, добавив, что есть доказательства того, что фолиевая кислота также защищает ДНК от канцерогенов. В связи с чем онколог посоветовал регулярно есть зеленые листовые овощи, апельсины и бобовые.

Доказано, что замедляет рост опухолей минерал селен. Он содержится в цельных зерновых, а также в ярко окрашенных каротиноидами овощах и фруктах, уточнил врач.

"Истинное действие состоит не в витаминных препаратах, а в потреблении правильной пищи", - подчеркнул Иван Карасев, посоветовав не нагружать себя бесчисленными витаминными и минеральными добавками, заботясь о здоровье и защите от рака.

Онколог отметил, что отказ от курения и алкоголя снижает риск развития рака до 70 процентов.