Опрос: 58% россиян стараются не конкурировать с коллегами

Новости

В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 20:50
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 20:46
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 20:42
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 20:40
В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая 20:25
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 19:28
В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19 19:21
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Умер создатель противоракетной "Горгоны" 18:50
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
Видео: Фанаты устроили массовую драку на поле в матче чемпионата Словакии 18:02
Путин поздравил киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2 17:51
Путин поручил организовать регулярный транзит по Северному морскому пути 17:42
Ученые назвали Латвию мировым лидером по распространению коронавируса 17:34
После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных 17:31
Сенатор предложил приравнять "био" и "эко" продукты к органическим 17:27
Путин поручил внести поправки о льготном бизнесе на Курилах 17:21
Путин указал выделить допсредства на авиаперевозки на Дальнем Востоке 17:12
В Великом Новгороде скончалась чемпионка мира по гребле Нина Грузинцева 17:04
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 20:36
Рубрика: Общество

Опрос: 58% россиян стараются не конкурировать с коллегами

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Россияне отказываются от конкуренции на работе. Даже при том, что начальство порой поощряет соперничество и даже может выписать за него премию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", 58% работников стараются не создавать конкуренции коллегам, 19% респондентов работают в коллективе без соперничества. При этом некоторые респонденты рассказали о том, как в коллективе стимулируют конкуренцию. 39% признались, что их начальство прямо поощряет соперничество: прибавкой к зарплате, грамотами, выходными и подарками. Ради этого 2% "подставляли" коллег, а 10% сами оказались преданы.

Фото: GettyImages
Как не наткнуться на мошенников в поисках высокой зарплаты

Считается, что соперничество - один из способов повысить результаты работы. Но конкуренция должна быть здоровой. "Конкуренция эффективна, когда существуют равные стартовые условия. Если конкуренция формулируется в правильном русле, тогда она, безусловно, должна быть, потому что у людей должен быть стимул. А если создается ситуация, что каждый бегает к руководителю и доказывает, что он приносит больше пользы, чем его коллега, - это всегда заканчивается печально", - считает старший вице-президент "Меркатор Холдинг" Никита Сидоров. Он добавляет, что соперничество - это когда работник старается сделать работу лучше другого. Для компании это неплохо, и такое их рвение надо поощрять в разумных пределах. Но здесь есть другие опасности: человек, как бы он ни хотел работать, не может долго работать на износ.

"Почему работники не хотят конкурировать? Портится внутренняя атмосфера коллектива из-за склок, интриг, сплетен. Снижается качество работы и накаляется градус нервной обстановки. Коллектив вместо сплочения разъединяется, и начинается борьба каждого сотрудника за личную выгоду, а не за интересы команды. В итоге все эти факторы приводят к текучке кадров", - поясняет доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина. Она при этом отмечает, что сейчас желание быть признанным заменяет желание конкурировать.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Тесты и опросы

Главное сегодня

В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест
Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Мишустин: Мировая экономика оправилась от ковидного шока, Россия - в тренде
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает