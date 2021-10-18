Опрос: 58% россиян стараются не конкурировать с коллегами

Россияне отказываются от конкуренции на работе. Даже при том, что начальство порой поощряет соперничество и даже может выписать за него премию.

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", 58% работников стараются не создавать конкуренции коллегам, 19% респондентов работают в коллективе без соперничества. При этом некоторые респонденты рассказали о том, как в коллективе стимулируют конкуренцию. 39% признались, что их начальство прямо поощряет соперничество: прибавкой к зарплате, грамотами, выходными и подарками. Ради этого 2% "подставляли" коллег, а 10% сами оказались преданы.

Считается, что соперничество - один из способов повысить результаты работы. Но конкуренция должна быть здоровой. "Конкуренция эффективна, когда существуют равные стартовые условия. Если конкуренция формулируется в правильном русле, тогда она, безусловно, должна быть, потому что у людей должен быть стимул. А если создается ситуация, что каждый бегает к руководителю и доказывает, что он приносит больше пользы, чем его коллега, - это всегда заканчивается печально", - считает старший вице-президент "Меркатор Холдинг" Никита Сидоров. Он добавляет, что соперничество - это когда работник старается сделать работу лучше другого. Для компании это неплохо, и такое их рвение надо поощрять в разумных пределах. Но здесь есть другие опасности: человек, как бы он ни хотел работать, не может долго работать на износ.

"Почему работники не хотят конкурировать? Портится внутренняя атмосфера коллектива из-за склок, интриг, сплетен. Снижается качество работы и накаляется градус нервной обстановки. Коллектив вместо сплочения разъединяется, и начинается борьба каждого сотрудника за личную выгоду, а не за интересы команды. В итоге все эти факторы приводят к текучке кадров", - поясняет доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина. Она при этом отмечает, что сейчас желание быть признанным заменяет желание конкурировать.