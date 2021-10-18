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18.10.2021 21:59
Рубрика: В мире

Опрос: 80% немцев одобрили сокращение финансирования Польши из фондов ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Восемьдесят процентов опрошенных телеканалом ZDF жителей Германии полагают, что "если бы Польше сейчас обрезали финансирование из фондов Евросоюза", это бы было хорошо. Лишь 15 процентов немцев считают, что это было бы "плохо".
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Как выяснилось, в последние годы европейская солидарность дает сбои не только на политическом уровне, но и на уровне простых граждан. В Евросоюзе Польша прославилась не только отрицательным отношением к однополым бракам, но и нежеланием официально признавать существование третьего пола. С августа текущего года в ЕС начали выдавать удостоверения личности нового образца: в них можно указывать не мужской и не женский, а "третий" пол, который обозначается буквой Х, или не указывать его вовсе, но в Польше эти изменения вводить отказались. Кроме того, всем в Европе известно о судебном процессе между Брюсселем и Варшавой из-за реформ польских властей, которые дают им контроль над судами. Еще летом 2020 года, когда на внеочередном саммите ЕС был одобрен общий бюджет на 2021-2027 годы и на помощь странам, наиболее пострадавшим от пандемии, было выделено 750 миллиардов евро, страны - члены ЕС договорились об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Тогда эту меру поддержали 77 процентов жителей Евросоюза. А в сентябре текущего года стало известно, что Еврокомиссия заморозила выделение Польше 24 миллиардов евро из этого фонда.

Одновременно европейской статистической службой Eurobarometr был проведен опрос, согласно которому уже 81 процент жителей Евросоюза считает, что "европейские средства должны выплачиваться только странам, которые уважают демократию и основы правового государства".

Больше всего согласных с этим утверждением европейцев - более 90 процентов - на Кипре, в Греции и Португалии. А меньше всего - в Польше, Словакии и Нидерландах.

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