Педагогам рассказали о работе мозга

В рамках проекта "Школа современного учителя: X-lab в Российской академии образования" московские педагоги встретились с членом-коррекспонентом РАО, директором Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяной Черниговской. Она рассказала, как использовать когнитивную психологию и нейронауку в учительской практике и почему это важно сегодня.

Активность мозга при решении математического уравнения такая же, как при прослушивании произведений Баха. Фото: yacobchuk/istock

- У нас чрезвычайно сложный мозг, огромная нейронная сеть - почти 100 миллиардов нейронов и гигантское количество связей между ними, - рассказала Черниговская. - Когнитивная наука изучает то, как мы думаем, как принимаем решения, как контролируем мыслительные процессы. От всего этого напрямую зависит наше будущее и будущее наших детей.

Что имеет большее значение - гены или воспитание? По мнению Черниговской, и то, и другое. "Гением стать нельзя, им можно только родиться. Но и хорошей наследственности может быть недостаточно, если нет подходящих условий развития", - отметила эксперт.

Гением стать нельзя, им можно только родиться

Кроме того, московские педагоги узнали, что общего между математикой и музыкой. Оказывается, если математику показать уравнение, а его голова при этом будет находиться в томографе, то активность мозга будет такая же, как если бы он слушал Баха.

Вместе с Татьяной Черниговской учителя разобрали, как работает мышление в разном возрасте.

- Скорость "созревания" различных функций, которые участвуют в формировании навыков чтения, письма, может быть разной, - подчеркнула Черниговская. - Пятилетка вполне может уметь то, чего пока не умеет ребенок 7 лет. И в этом нет ничего страшного.

Эксперт РАО отметила: нужно наладить систему переподготовки школьных психологов. "Научные знания распространяются плохо, и это очень снижает эффективность обучения", - считает Черниговская.