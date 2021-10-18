Песков заявил о заинтересованности России в процветании Европы

Россия - сильная страна, которая ищет партнеров и никому не угрожает, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, хочет ли Россия, чтобы Европа была "разобщенной"​​​, Песков ответил: "Мы совершенно не заинтересованы... Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга". Европейцам нужна своя оборона, своя армия. "Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы - огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", - заявил он в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.

На вопрос о якобы угрозе Европе, например, когда усиливаются вооруженные силы РФ у границ Украины, пресс-секретарь президента заявил, что в России могут понять такие ощущения, но надо лучше знать ситуацию. Так, перед этим были массированные учения НАТО, и многие говорили о российских военных, а о концентрации сил НАТО молчали. Перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс пресс-секретарь президента назвал худшим сценарием. В этом случае Россия примет меры по обеспечению собственной безопасности, заверил он.