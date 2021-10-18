Пэт Метени изобрел джаз больших городов

Единственный музыкант мира, получивший 20 наград Grammy в десяти разных номинациях, Пэт Метени и прежде был щедр на эксперименты. Но его новый альбом, эпизодически наследующий стихийные мелодические линии Джими Хендрикса, способен побимть и этот рекорд. Не зря же критики и поклонники все чаще называют Пэта Метени волшебником.

Редкий артист, которому претит выпускать предсказуемые, пусть и хитовые, альбомы, на этот раз увлекся синтезаторами. В его Side-Eye NYC собраны восемь композиций, претендующих на статус новой аудиоэнциклопедии экспериментального и гитарного джаза. Собственно, ничего иного от Метени, выступавшего и в России и запомнившегося уже тем, что за одно отделение менял по пять гитар (одна из них была даже 42-струнной!), уже и не ждали. А если кто-то полагал, что Пэт уже продемонстрировал верх мастерства в драматичном поединке-перепалке с пианистом Брэдом Мелдау или на избыточно комфортном альбоме Day Trip, то вы ошиблись. Неугомонный гитарист, вечно пребывающий в поисках новых гармонических и ритмических решений и азарта от смешивания жанров, оставил в новом альбоме от себя прежнего, пожалуй, только одно - фирменный звук.

А все остальное 67-летний виртуоз, кажется, уже в который раз начал для себя заново. Прежде всего он предельно насытил свой новый материал и давние хиты аналоговыми синтезаторами, считающимися не самым популярным инструментом даже в стиле free jazz. Но Метени, похоже, захотелось создать новый джаз мегаполисов, и именно синтезаторы помогли ему добавить в музыку и урбанистических контрастов, и ощущения познания новых пространств.

Эквилибристика тембров и настроений начинается стремительно - с четырнадцатиминутной новинки It Starts When We Disappear. Для этого Метени использует чередующийся состав музыкантов, в котором есть и звезды уровня клавишника Джеймса Френсиса или барабанщика Маркуса Гилмора, и эпизодически - новички. Синтезаторы то создают подобие звучания оркестра, то ощущение суеты и нерва большого города. А пульсирующие, многослойные звуки, усиленная перкуссия и басовые линии клавишных становятся меж тем очередным авантюрным поводом для взъерошенных или проникновенных гитарных соло...

При этом в альбоме фрагментарно появляются и блюз, и соул, и элементы спонтанного джема на органе. Есть и фанк, снова входящий в моду. Но Метени, как водится, тесно в актуальных стилевых рамках, поэтому в альбоме появляются, бесцеремонно, но притягательно расталкивая друг друга, и пост-боп, прог-рок, и снова - его любимое латино, приправленное завораживающей полифонией и стихийностью африканского фолка. Но лучший трек диска, пожалуй, все-таки Lodger, интонационно и по духу продолжающий кураж непокорности в психоделическом роке Джими Хендрикса и его хита Little Wing ("Маленькое крыло"). Кстати, этот трек - один из любимых у многих звезд: его исполняют также Стинг, Стив Вай, Джефф Бек, Пол Джилберт и другие. Причем каждого это крыло уводит в разные музыкальные стихии.

Предсказать, каким именно будет каждый следующий альбом Пэта Метени, по-прежнему невозможно...