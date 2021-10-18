Победители Всероссийского конкурса "Нас 20 миллионов" приедут в Москву

Уже не первый год Всероссийский детский конкурс творчества "Нас 20 миллионов" объединяет талантливых ребят со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Своими талантами можно блеснуть в четырех номинациях: "Исполнительское мастерство", "Хореография", "Вокал" и "Композиция - сочинение музыкальных произведений" в двух возрастных группах. Победители региональных отборочных этапов приедут на финал в Москву, который пройдет с 18 по 22 октября. Потом лауреаты выступят с концертами в Новом Иерусалиме и Казани.

В этом году организатор Всероссийского конкурса творчества "Нас 20 миллионов" - фонд развития культуры "Во Благо" - получил более 310 заявок. А это более 925 талантливых детей из самых разных регионов страны. Сумевшие пройти сквозь сито строгого жюри 200 конкурсантов приехали в столицу на очный конкурсный этап. Прослушивание проходило на знаковых сценах, где ранее творили известные музыканты и танцоры. Вокалисты выступили в зале Центрального дома ученых, хореографы - в зале Бурмейстера МАМТ имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, участники в номинациях "Исполнительское мастерство" и "Композиция" - в зале Н.Я. Мясковского Московской консерватории.

Конкурс - это всегда серьезное испытание не только таланта, но и нервов конкурсантов. Поэтому организаторы приложили немало усилий, чтобы создать дружественную атмосферу и помочь ребятам преодолеть страх. Пребывание в Москве запомнилось не только прослушиванием и ценными советами признанных мастеров исполнительского искусства, но и увлекательными экскурсиями по главным достопримечательностям столицы. Они посетили музей имени Н.Г. Рубинштейна, мемориальный музей-квартиру Е.Ф. Гнесиной, прошлись по закулисьям театра, посмотрели репетицию балета, а также побывали в Главном храме вооруженных сил РФ и Музее 1418 шагов. Каждый конкурсный день завершался посещением концерта в залах Московской консерватории.

В финал конкурса вышли 54 юных участника. Они вновь приедут в Москву, где их ждут индивидуальные мастер-классы профессорско-преподавательского состава Академии музыки им. Гнесиных, МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, а также вечерние встречи на концертах в стенах Академии и Консерватории.

Финальный концерт и торжественная церемония награждений пройдет 21 октября в зале Центрального дома Российской армии им. М.В. Фрунзе. 24 победителя и призера получат сертификаты на стажировку по профилю у наставников из Академии Гнесиных, Московской консерватории, МАМТ, а также подарочные сертификаты в музыкальный магазин и магазин товаров для танцев. Имена всех победителей и призеров будут занесены в государственный реестр "Таланты России".

Ребятам также предстоят три гастрольных концерта: 22 октября они выступят в конференц-зале Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим", а в ноябре состоятся два концерта в Казани. Все подробности на сайте конкурса "Нас 20 миллионов".

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс творчества "Нас 20 миллионов" сезон 2021 (далее - Конкурс) проводит Некоммерческая организация фонд развития культуры "Во Благо". Конкурс создан в рамках проекта поиска, поддержки и развития талантливых детей и молодежи в области искусства "Мост в будущее" и входит в план публичных мероприятий, реализуемых в рамках Десятилетия Детства, а также перечень мероприятий Минпросвещения РФ, направленных на развитие творческих способностей детей и молодежи на 2020/2021 учебный год. Проект реализуется при поддержке Департамента культуры министерства обороны Российской Федерации, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Академии музыки имени Гнесиных, МАМТ имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Префектуры ЦАО на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества.