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18.10.2021 22:09
Рубрика: В мире

Победительница литпремии "Планета" Кармен Мола оказалась тремя мужчинами

Текст: Дмитрий Кулемякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Курьезом завершилась церемония вручения престижной литературной премии "Планета". Оказалось, что испанская писательница Кармен Мола, которой присудили награду за лучший роман, - всего лишь псевдоним, под которым пишут трое мужчин.
Когда писательницу Кармен Мола пригласили на сцену, оказалось, что это псевдоним, под которым пишут трое мужчин. Фото: GettyImages Когда писательницу Кармен Мола пригласили на сцену, оказалось, что это псевдоним, под которым пишут трое мужчин. Фото: GettyImages
Когда писательницу Кармен Мола пригласили на сцену, оказалось, что это псевдоним, под которым пишут трое мужчин. Фото: GettyImages

Когда ведущие церемонии сообщили о том, что победила Кармен Мола со своим новым триллером "Зверь", гости ждали увидеть на сцене женщину-профессора, которая живет в Мадриде с мужем и детьми и пишет рассказы в свободное время. Однако появление Хорхе Диаса, Агустина Мартинеса и Антонио Мерсеро, являющихся профессиональными сценаристами на телевидении, шокировало гостей премии, среди которых находилась королевская чета Испании.

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Помимо статуэтки авторы получили вознаграждение в размере миллиона евро. Они рассказали, что приняли решение использовать псевдоним не из корыстных соображений, а чтобы было легче переносить критику. "В этом случае критика не задевает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выпуска книги", - отметил Диас в интервью газете El Mundo. Он также объяснил успех произведений тем, что каждый из авторов имеет свои сильные стороны.

Неожиданное признание мужчин встретило критику со стороны феминисток. В частности, экс-президент испанского Женского института Беатрис Химено назвала их мошенниками. "Это не просто имя, это фальшивый профиль, который обманывает читателей и журналистов", - написала она в Twitter.

Престижная литературная премия "Планета", основанная в 1952 году, вручается за лучший неопубликованный роман на испанском языке. Произведение "Зверь", одержавшее победу в нынешнем году, рассказывает о жизни в испанской столице в середине 30-х годов XIX века, когда в городе бушевала эпидемия холеры.

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