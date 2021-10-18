Подведены итоги Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2021"

Российская энергетическая неделя - международная платформа для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных вопросов развития ТЭК - прошла в Москве с 13 по 15 октября 2021 года. Организаторами Форума стали Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. В рамках деловой программы прошло 32 мероприятия с участием 204 спикеров.

"Российская энергетическая неделя проводится в четвертый раз, год от года интерес к повестке Форума растет и привлекает внимание ключевых игроков ТЭК. Технологические прорывы отрасли, синергия промышленности, науки и бизнеса, появление новых источников энергии - это огромный потенциал для развития экономики России как одного из ключевых игроков глобального энергетического рынка", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума стало пленарное заседание "Мировая энергетика: трансформация для развития" с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность энергосбережения и реализации климатических соглашений.

"Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная, уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка - как производителей, так и потребителей, - ориентированные на длительную перспективу в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", - подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.

На сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" была высказана твердая позиция: Россия имеет четкую энергетическую стратегию и будет продолжать развивать как традиционную, так и "чистую" энергетику.

"Нужно более трезво и разумно подходить к вопросам энергетической безопасности. Цели устойчивого развития никто не отменял. Люди ждут не только климатического, экологического улучшения, а ждут тепла в домах, чтобы был свет. Для этого политики должны работать с профессионалами. Цели должны быть не "хайповыми", а расчетными и сбалансированными. Мы исходим в своей политике в Российской Федерации ровно из такого сбалансированного подхода", - отметил Александр Новак.

Не менее актуальными темами обсуждения стали климатическая повестка, введение "зеленых сертификатов", внедрение принципов ESG, развитие новых источников энергии - водорода и технологий его производства.

Ряд сессий был посвящен цифровой трансформации ТЭК и потенциалу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты обсудили новые государственные инициативы, которые помогут бизнесу извлечь выгоды из цифровой трансформации, влияние пандемии на цифровую зрелость компаний ТЭК, рост интереса инвесторов к "зеленой" энергетике, увеличение генерации на основе ВИЭ, масштабы, которых достигнет сектор ВИЭ в России и в мире в перспективе до 2050 года, и многие другие вопросы.

Традиционно на РЭН прошла церемония награждения лауреатов международной премии "Глобальная энергия". В этот раз премии получили победители 2020 и 2021 годов - представители России, США, Италии и Греции. В ходе церемонии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что научные открытия в сфере энергетики влияют на дальнейший ход развития всей нашей цивилизации. "В этом ключе премия "Глобальная энергия" становится по-настоящему знаковым событием, определяя не просто будущее топливно-энергетического комплекса, но и всего человечества", - заявил Александр Новак.

Более 25 соглашений и меморандумов подписали российские и зарубежные компании, государственные организации. Среди них: соглашение о сотрудничестве между МГИМО МИД России, Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России и РЭА Минэнерго России; соглашение о реализации совместного партнерства по запуску проекта электрокаршеринга во Владивостоке между "Соллерс Груп" и "РусГидро"; меморандум о сотрудничестве в области устойчивой энергетики, возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности между РЭА Минэнерго России и Немецким энергетическим агентством (DENA).

15 октября Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний.

Ключевым событием Молодежного дня стал "Диалог на равных", соорганизатором которого выступило российское общество "Знание". Участники смогли встретиться и задать свои вопросы заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку, генеральному директору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву, председателю правления и генеральному директору "Газпром нефть" Александру Дюкову и другим экспертам.

Всего в рамках Молодежного дня РЭН прошло более 35 мероприятий, включая интерактивные сессии по созданию молодежных проектов развития ТЭК: #ENERGYLAB, Международный инженерный чемпионат СASE-IN, финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам, церемония награждения победителей хакатона "Энергия прорыва" и круглый стол с ректорами вузов Российской Федерации.

В Форуме приняли участие около 800 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 40 стран и территорий.