Приставы начали процедуру взыскания с Facebook 26 млн рублей

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 26 млн рублей штрафов.

Такое наказание назначил компании суд за отказ руководства этой соцсети удалить запрещенную законодательством РФ информацию.

Как следует из информации в базе службы судебных приставов, ведомство завело 8 исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 млн рублей. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Как уточняют СМИ, с февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Ранее сообщалось, что компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила свои штрафы.

Также несколько дней назад появилась информация, что служба судебных приставов начала процедуру принудительного исполнения судебного решения о взыскании с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 млн рублей.

Роскомнадзор выявил несколько тысяч запрещенных материалов в Twitter, включая детскую порнографию, пронаркотический контент, а также материалы, носящие суицидальный характер. Поскольку компания долгое время не выполняла требования российского законодательства, к ней были применены ограничительные меры: несколько месяцев работа ресурса замедлялась. В итоге компания пошла на сотрудничество. Значительная часть запрещенной информации уже удалена. Но, как сообщают эксперты, еще не вся.

Напомним, кстати, что минувшим летом был принят закон, согласно которому, иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут обязаны открывать в России представительство.