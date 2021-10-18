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18.10.2021 02:18
Рубрика: Власть

Путин обсудил с партнерами по СНГ ситуацию в Афганистане, выборы и миграцию

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
Президент России принял участие в саммите СНГ, который прошел в формате видеоконференции. В этом году исполняется 30 лет с создания Содружества, так что лидеры не только обсудили международные и региональные проблемы, но и подвели итоги и определили задачи развития.
Владимир Путин и лидеры стран СНГ по видеосвязи подвели итоги 30-летней работы Содружества. Фото: РИА Новости Владимир Путин и лидеры стран СНГ по видеосвязи подвели итоги 30-летней работы Содружества. Фото: РИА Новости
Владимир Путин и лидеры стран СНГ по видеосвязи подвели итоги 30-летней работы Содружества. Фото: РИА Новости

Владимир Путин заметил, что плохо, когда противоречия приводят к конфликтам, как вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнув, что плохой мир лучше хорошей войны, призвал не торопиться с признанием талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. "РГ") и предложил принять заявление против попыток вмешательства в выборы.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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СНГ утвердилось в качестве авторитетного интеграционного объединения, оценил президент РФ. К сожалению, иногда не обходится и без разногласий и противоречий, не скрывал он. "И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами - участниками СНГ, так, как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - сказал он. При активном содействии Москвы конфликт удалось остановить, и российский миротворческий контингент выступает гарантом режима перемирия. "Все это еще раз подтверждает наши российские мудрости по поводу того, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война, а всякая ссора красна миром", - подчеркнул Путин.

Пандемия продолжает негативно сказываться на экономике, затрудняет контакты, но показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в СНГ улучшаются. Открываются новые перспективы крупных проектов. Россия предложила принять заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Русский язык - объединяющая сила, которая скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ, в РФ много мигрантов, важно, чтобы они адаптировались, для этого как минимум нужно знать русский язык, считает президент.

Еще одна инициатива Москвы - совместное заявление о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. Важно и дальше защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку демократических институтов и принципа верховенства права. И в этой работе Москва готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами по СНГ, заверил он.

Для адаптации в России мигранты должны знать русский язык

Беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, это риски для всего пространства СНГ, и нужно активизировать совместные усилия на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях, считает Путин. Вблизи границ Содружества концентрируются экстремистские и террористические группировки. "По нашим данным, количество только игиловцев (представители запрещенного в РФ террористического движения. - Прим. "РГ") на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек", - сказал президент. "Их лидеры вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства, на российские регионы, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию Содружества, в том числе и под видом беженцев", - заметил он.

"Сформированное талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. "РГ") переходное правительство не отражает, к сожалению, всей палитры афганского общества", - продолжил Путин. Но объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы органов госуправления. "Мы вместе в рамках СНГ будем, безусловно, отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим", - сказал он и согласился с казахстанским коллегой, что "не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов". При этом подчеркнул: "Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Следует поддерживать процесс межафганского примирения, убежден Путин. "Мы все можем содействовать возобновлению работы расширенной "тройки", имеется в виду России, США и Китая с участием Пакистана", - полагает он. А также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона, включая центральноазиатские. "Ведем дело к проведению в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве", - объявил президент.

Другие лидеры также выступили за укрепление роли СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свести до минимума искусственные барьеры и активизировать взаимную торговлю, его казахстанский коллега призвал ускорить взаимное признание паспортов вакцинации от коронавируса. Лидеры Азербайджана и Армении поблагодарили Россию за роль в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Президент Таджикистана предложил теснее координировать силовые структуры в борьбе с угрозами из Афганистана и создать единый список террористических организаций, а глава Узбекистана - углубить сотрудничество по защите внешних границ СНГ.

Тем временем

Владимир Путин принял участие в переписи населения онлайн

Президент принял участие во Всероссийской переписи населения. Владимир Путин ответил на соответствующие вопросы через портал госуслуг.

Перепись началась в пятницу и продлится месяц, а в отдаленных регионах - до 20 декабря. Опираясь на ее данные, "государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", подчеркнул Путин.

Президент обратился к гражданам со словами, что "это не формальное дело", а представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, напомнил об обязанности оказывать помощь и поддержку тем, кто будет проводить эту работу, а также волонтерам.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

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