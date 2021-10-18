Путин обсудит транспортную стратегию

Во вторник, 19 октября, президент Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Госсовета. Участники обсудят транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития и определяет основные направления транспортной политики. В ее разработке участвовали как органы власти, так и широкий круг представителей бизнеса и профессионального сообщества. Итоговая редакция поддержана комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

Стратегия должна обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения участников рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - граждан России, в том числе из труднодоступных районов.