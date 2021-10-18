Путин поручил внести поправки о льготном бизнесе на Курилах

Правительство совместно с властями Сахалинской области до августа 2022 года должно внести изменения в законодательство, предусматривающие особые условия для новых организаций на Курильских островах. Такое поручение дал президент.

Исключение - фирмы-посредники, организации, получающие пассивные доходы, занимающиеся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей углеводородного сырья и его переработкой, а также выловом ценных биологических ресурсов.

Льготы будут такие: не нужно платить налог на прибыль, земельный и транспортный налоги, налог на имущество, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 процента в течение 10 лет, а также режим свободной таможенной зоны.