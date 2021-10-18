Радзиховский: Переговоры Москвы и Киева нереальны - отсутствует общая почва для них

Вот, наконец, в ходе своих геополитических путешествий мы добрались до Украины...

Трудная тема. Про иные республики б.СССР сложно писать - слишком мало материала. Здесь его запредельно много. Наши ток-шоу столько времени и энергии отдают российско-украинским отношениям, да и внутренней ситуации (и даже истории!) самой Украины, будто здесь и правда - чуть не главная проблема России. Конечно, это совершенно не так: основные темы любой страны (Россия - абсолютно не исключение!) ВНУТРИ страны. Просто "украинский политический кейс" более эффектный, зрелищный, дает идеальный повод "рвать страсть в клочья", разжигать эмоции - понятно, далеко не позитивные ("образ врага"), но тем более жгучие.

Попытаемся - для разнообразия - представить, что мы все-таки не на шоу. А просто хотим объективно оценить ситуацию в стране, события за 30 лет Независимости.

Возьмем такой все-таки интегральный показатель, как население. В 1993 г. (высшая точка) население Украины составляло 52,2 млн чел. В 2021-м, согласно данным державной статистической службы, - 41,2 млн. Это включая жителей ДНР-ЛНР (4,1 млн), но "без учета Крыма и Севастополя".

Чтобы отделить объективные демографические процессы от геополитики, добавим население Крыма и Севастополя (2,4 млн). Тогда население Украины, если бы не было того, что украинские политики называют "российской агрессией", составило 43,6 млн. Итого сокращение за 27 лет - 8,6 млн, 16,5%. Как я понимаю, ничего похожего близко нет ни в одной стране ЕС, СНГ и т.д., да и вообще едва ли где в мире, кроме разве что Сирии, Сомали и т.д. Скажем, в России население в 1993-м - 148,5 млн, в 2021-м - 146,2, а "без Крыма" - 143,8 млн. Тогда сокращение - 4,7 млн, 3%. При этом российская власть считает демографическую ситуацию неблагополучной, опасной, требующей немедленного исправления (что для этого можно сделать - совсем другая тема).

Население Украины - 37 млн чел., уменьшение - на 15 млн, почти на 29% по сравнению с 1993 годом

Если же взять реальное население Украины (т.е. без ДНР-ЛНР, о которых политикам хорошо говорить и спорить друг с другом, но которые едва ли в любом "формате" вернутся "назад в тюбик"), то в Украине - 37 млн чел., уменьшение на 15 млн, почти на 29% по сравнению с 1993-м. При этом, по официальным данным, за январь - июль 2021-го "естественная убыль" - 226 000 чел. Я не любитель пафоса, пусть, кому интересно, сами подберут определение ТАКОЙ депопуляции. Для сравнения: на 1 января 1941 г. население УССР - 41 млн, на 1 января 1946-го - 31 млн (это при том, что еще далеко не все вернулись из эвакуации!). Война + оккупация + холокост + эвакуация = 25% сокращения населения страны.

Кстати, о политике. Естественно, украинские министры и депутаты бОльшую часть проблем своей страны списывают на Россию. Не обсуждая действия "Ивана Ивановича" и "Ивана Никифоровича", можно все-таки сказать одно. То, как складываются отношения двух стран, естественно, зависит от обеих сторон. Если бы украинские руководители более адекватно понимали сравнительные возможности свои и России, то, возможно, они поступали бы иначе ? Например, Казахстан - ближайший сосед России - ведет себя вполне независимо, Россия никак не диктует ему ни внешнюю, ни внутреннюю политику, но при этом сохраняет дружественные, как минимум вполне нормальные отношения с РФ. Почему это было невозможно для Украины? Вопрос риторический. Скажем, во времена президента Кучмы (автора книги "Украина - не Россия", 2003) были обычные деловые контакты - и Россия при этом никак не покушалась на суверенитет Украины. Может, стоило продолжить ту же линию (проводя при этом любые внутренние реформы)?.. А ведь строя "АнтиРоссию", Украина, очевидно, де-факто куда больше зависит "от противного" ("обратная корреляция"), чем если бы проводила отстраненно-нейтральную по отношению к РФ политику...

Возможно ли сейчас улучшение отношений?

Едва ли. Ведь для этого нужны переговоры. Но Зеленский не может их вести с Путиным, не ставя вопрос о "статусе Крыма и Донбасса", - иначе его не простят украинские националисты, небольшая, но гиперактивная, пассионарная часть населения. Ясно, что президент Украины их боится. А Путин категорически не будет эти темы обсуждать. Ответ России известен и не меняется: "Крым - неотъемлемая часть РФ. Навсегда. Говорить тут не о чем - как о "статусе" Воронежской или Тамбовской областей. Что касается Донбасса - тоже нет предмета для разговора, есть просто минские решения".

Таким образом, переговоры нереальны - отсутствует общая почва для них.

Что касается противоположной крайности - крупного военного конфликта, то и он кажется невероятным.

Для любой власти Украины массированно напасть на ДНР-ЛНР и тем самым вынудить Россию выступить значило бы получить гарантированное военно-политическое поражение (по образцу Грузии-2008). Для Зеленского (как для любого президента) это - конец карьеры. Зачем же он станет это делать?

Переговоры Москвы и Киева нереальны - отсутствует общая почва для них

Со своей стороны, для России начинать военный конфликт с Украиной - бессмысленная и опасная игра, без малейшей цели. "Принудить к братству", тем более военным путем, - невозможно, а никаких прагматических (скажем, территориальных) требований к Украине у России нет. Крупные военные действия имели бы очень дорогую цену (и человеческую, и политическую - например, резкий обрыв отношений с ЕС) и абсолютно ничего бы не дали России, ни при каком раскладе.

Вывод прост. Риторические упражнения возможны любые, но реально в обозримом будущем не изменится ничего - отношения в глубоком тупике, выхода из которого никто не видит.