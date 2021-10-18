Разработаны правила учета сокращения выбросов парниковых газов

Российские компании смогут получать углеродные единицы за сокращение или поглощение выбросов парниковых газов. Проект постановления правительства, которым будут утверждены правила отнесения проектов к климатическим, их верификации и ведения реестра углеродных единиц, подготовили в минэкономразвития (документ есть в распоряжении редакции).

Получить углеродные единицы смогут компании, которые реализовали климатический проект, в том числе по внедрению технологических решений для повышения энергетической эффективности своей работы, перешли на менее вредные виды топлива или источники возобновляемой энергии и тому подобное. Компания-верификатор оценит объем сокращения эмиссии парниковых газов и выдаст заключение, которым будет подтвержден объем сокращения выбросов парниковых газов. Этот объем переведут в углеродные единицы (УЕ), объяснили в министерстве. Непосредственно "выдачей" УЕ, как и фиксацией всех сделок с ними, будет заниматься оператор реестра углеродных единиц.

Второй источник получения УЕ - лесные проекты. Высадка деревьев, уход за ними тоже могут быть отнесены к климатическим проектам, и их реализация будет оценена верификатором. Кроме того, УЕ будут начисляться и за уловленный в атмосфере и захороненный углекислый газ. По мнению экспертов, именно закачка СО2 в пласты, из которых была выбрана нефть, станет основным доходом нефтяных компаний уже через несколько десятков лет.

"Механизмы регистрации и торговли углеродными единицами в нашей стране создает потенциал поддержки проектов снижения выбросов парниковых газов со стороны бизнеса, - поддержал инициативу директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Важно, чтобы подобные механизмы стали элементом общей стратегии модернизации экономики и повышения ее эффективности".

Участие в системе получения и торговли УЕ будет добровольным, подчеркнули в минэкономразвития. Никаких плановых показателей по развитию этой системы нет. Полтора десятка компаний уже обратились за получением статуса верификатора. Присоединиться к ним может любая организация или ИП. Для того, чтобы выдавать заключения им надо пройти процедуру аккредитации в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов. После получения официального документа, они получат право выдавать заключения о том, какой объем выбросов или поглощений получила компания в результате реализации своего климатического проекта.

Участие в системе будет добровольным, никаких плановых показателей по развитию системы нет

"Чем быстрее и масштабнее соответствующие процессы будут запущены, тем более значительных эффектов можно ожидать, - отметила директор центра отраслевых исследований и консалтинга "Финансового университета" Ирина Золотова. - Но без грамотно выстроенной системы регулирования, в том числе в части подтверждения получаемых эффектов, качественных результатов не достигнуть". По ее мнению, разработанным документам не достает описания методов и критериев верификации достигаемых климатических эффектов. Между тем, они должны быть единые, четкие, понятные и принимаемые всеми участниками углеродного рынка.

"В дальнейшем необходимо обеспечить признание "наших" углеродных единиц Европой", - резюмировала Ирина Золотова.

Пока же отношения верификатора и компании, сократившей углеродные выбросы, предполагается определять договором. В нем могут быть прописаны методы и способы проверки уменьшения выбросов или увеличения поглощения СО2. Из-за этого, полагают эксперты, добиться единого подхода и однозначного признания УЕ, признанных разными верификаторами, будет сложно.