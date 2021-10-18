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18.10.2021 11:09
Рубрика: Общество

Белгородских школьников будут тестировать на COVID-19

Текст: Антон Валагин (Белгород)

В Белгородской области удвоят число операторов call-центра, принимающего звонки по коронавирусу, и начнут тестирование школьников на COVID-19. Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- Увеличение числа тестирований в школах вызвано тем, что большое количество заражений идет через детей. Они переносят инфекцию бессимптомно, но могут принести ее домой взрослым, - рассказали в штабе.

Число операторов call-центра 122 увеличат с 40 до 80, чтобы обрабатывать все звонки. Под Белгородом и Старым Осколом за два месяца построят два COVID-госпиталя. Из резервного фонда региона будут выделены дополнительные средства на обеспечение белгородцев лекарствами.

По данным на 18 октября в регионе зарегистрировано 58209 заболевших коронавирусом. 50338 человек выздоровели, 1246 скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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