Белгородских школьников будут тестировать на COVID-19

В Белгородской области удвоят число операторов call-центра, принимающего звонки по коронавирусу, и начнут тестирование школьников на COVID-19. Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

- Увеличение числа тестирований в школах вызвано тем, что большое количество заражений идет через детей. Они переносят инфекцию бессимптомно, но могут принести ее домой взрослым, - рассказали в штабе.

Число операторов call-центра 122 увеличат с 40 до 80, чтобы обрабатывать все звонки. Под Белгородом и Старым Осколом за два месяца построят два COVID-госпиталя. Из резервного фонда региона будут выделены дополнительные средства на обеспечение белгородцев лекарствами.

По данным на 18 октября в регионе зарегистрировано 58209 заболевших коронавирусом. 50338 человек выздоровели, 1246 скончались.