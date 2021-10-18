Липецкий облсовет взял на контроль ситуацию с транспортными картами

Липецкий областной Совет депутатов взял на контроль ситуацию с транспортными картами, которые из-за отзыва лицензии у банка-оператора перестали принимать для безналичной оплаты. В этой связи в региональный парламент начали массово поступать жалобы от населения. Обсуждая ситуацию на сессии облсовета, депутаты отметили, что липчане опасаются бесконтрольного списания всех средств на картах и их невозврата.

Председатель Липецкого облсовета Дмитрий Аверов подчеркнул, что в региональном парламенте взяли ситуацию на особый контроль.

- Есть эффективные инструменты депутатского реагирования и контроля: депутатские запросы, запросы в счетную палату, возможность заслушивать представителей администрации, отвечающих за решение данного вопроса, на комиссиях, комитетах, и даже на сессиях. Я могу сказать, что работа по решению этой проблемы уже ведется, - заверил спикер законодательного собрания. - Вопрос должен быть решен, жители свои средства не потеряют.

Пока липчане, которые ранее пользовались так называемой "общегражданской" картой фиолетового цвета, могут расплачиваться за проезд либо картой нового образца, либо собственной банковской картой, либо посредством электронных платежей (ApplePay, GooglePay). Держатели карт льготников, в зависимости от их цвета, расплачиваются наличными с сохранением положенных им по законодательству преференций. Владельцы зеленой и красной карты платят за поездку по 10,5 рубля, обладатели карт других расцветок пользуются общественным транспортом бесплатно. Для сохранения льгот достаточно лишь показать карту водителю.