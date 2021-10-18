Музей истории российской литературы отмечает столетие

Столетие отмечает ГМИРЛИ имени Даля - именно в октябре 1921 года был основан Московский государственный музей имени Чехова, чьи коллекции ныне находятся в фондах литературного музея. "Гослитмузей (как привыкли называть его до "ребрендинга". - Ред.) занимает особое положение в системе музеев, потому что живой литературный язык является основой национальной идентичности", отметил на заседании Оргкомитета по подготовке юбилея его председатель Сергей Нарышкин.

Он также подчеркнул, что за прошедший год - небольшой по музейным меркам срок - было сделано много. В частности, с успехом проходят выставкт и сопутствующие им мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского и Некрасова, причем музей Достоевского в Москве, являющийся одним из филиалов ГМИРЛИ, существенно обновился и расшился. Еще более обширны планы на будущее: создание выставочного центра "Десять веков российской словесности" в усадьбе Гагариных на Арбате и целый музейный "Морозовский квартал" - музей истории русского языка с открытым репозиторием на основе первого московского особняка Морозовых в Подсосенском переулке на Покровке. В 2023 году - юбилеи Брюсова и Пришвина. И надо готовиться к 225-летнему юбилею Владимира Даля в 2026-м, он будет отмечен на государственном уровне.

Советник президента Владимир Толстой дистанционно зачитал приветствие Владимира Путина и напомнил, что Российская Федерация является бесспорным лидером по количеству литературных музеев - и очень хорошо, что они объединены в ассоциацию, возглавляемую директором ГМИРЛИ Дмитрием Баком.

Алла Манилова, статс-секретарь - заместитель министра культуры, уточнила: в России - 73 литературных музея. В 1963 году именно на Гослитмузей была возложена функция головной организации, и в последние годы он соответствует этому статусу: было введено восемь новых музейных объектов за последние 10 лет, что позволяет раскрыть уникальный научный потенциал музея. "Научная база Гослитмузея выделяется даже на общем высоком уровне музеев", - сказала она.

Дмитрий Бак подтвердил слова Маниловой: 17 сотрудников имеют ученые степени, "не всякий факультет может этим похвастаться!". Но при этом, признал Дмитрий Петрович, в последние десятилетия музей существовал "в инерционном режиме". Между тем литература для России - системообразующая среда, а создатель музея, Бонч-Бруевич, "понимал Литмузей как Музей с большой буквы, как собрание уровня Британского музея, и мы начиная с 2016 года вернулись к этой концепции".

Создатель музея, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, понимал Литмузей как Музей с большой буквы, как собрание уровня Британского музея, и мы начиная с 2016 года вернулись к этой концепции

Вслед за этим Дмитрий Бак подробнее показал на схемах планы развития, включая Морозовский квартал с открытыми фондами. Сейчас экспонируется менее 1% имеющихся собраний, и при этом фонды занимают мемориальные пространства. А ключевая стратегия развития состоит в том, чтобы вывести фонды из мемориальных пространств.

Бывший министр культуры, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой признал, что слушает коллег в состоянии эйфории. Потому что помнит "горестную песнь", которая звучала под сводами Высоко-Петровского монастыря 27 лет назад: музею надо было выселяться, но куда и как?! И вот сегодня мы видим, как горестная песня становится ликующей.

Подводя итоги, Сергей Нарышкин заявил: "Оргкомитет формально завершил свою работу, но надо выйти в правительство с предложением переформатировать его в комитет по подготовке к 225-летию Даля". Это предложение было единогласно принято.