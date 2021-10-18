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18.10.2021 20:10

Новый статус КСП Липецкой области утвердили в облсовете

Липецкий областной Совет депутатов поддержал изменение статуса Контрольно-счетной палаты региона и ее представителей. Депутатский корпус на второй сессии изучил результаты мониторинга Закона "О Контрольно-счетной палате Липецкой области", а также одобрил пакет поправок в этот документ.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

С 30 сентября нынешнего года вступили в силу изменения федерального законодательства, которые меняют статус должностных лиц контрольно-счетных органов. Если ранее они были государственными служащими, то теперь председатель, его заместитель и аудиторы КСП отнесены к категории лиц, замещающих государственные должности и, таким образом, приравниваются к заместителям председателя облсовета, заместителям главы администрации, а также Уполномоченным по правам человека, по защите детей, бизнесу.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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В связи с этим, депутаты в областном законе уточнили полномочия, права и обязанности должностных лиц Контрольно-счетной палаты региона, ограничения и запреты, связанные с их новым статусом.

Также поправками в законодательство установлен порядок внешней проверки Контрольно-счетной палатой годового отчета об исполнении областного бюджета и порядок заключения соглашений КСП региона с представительными органами муниципалитетов о передаче на областной уровень полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля.

Кроме того, введена норма, которая обеспечит право КСП области на постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам. Установлена обязанность руководителей проверяемых органов и организаций предоставлять сотрудникам КСП на время проверки оборудованное рабочее место с доступом к справочным правовым системам и к Интернету.

Также депутаты внесли изменения в Регламент Липецкого областного Совета депутатов, которые связаны с процедурой рассмотрения и назначения указанных должностей.

- Вместе с новым статусом меняются подходы к избранию сотрудников этого контрольного органа, повышается ответственность. Так, теперь для назначения председателя Контрольно-счетной палаты региона требуется получение заключения Счетной палаты РФ о соответствии кандидатуры установленным квалификационным требованиям. Если заключение отрицательное, кандидатура снимается с рассмотрения, - отметил, комментируя решения сессии, председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

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