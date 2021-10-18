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18.10.2021 19:38

Новым вице-спикером Липецкого облсовета стал Александр Кремнев

На второй сессии Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва был избран второй заместитель председателя законодательного собрания региона. Им стал Александр Кремнев.

Его кандидатуру внес спикер заксобрания Дмитрий Аверов.

- Александр Николаевич имеет большой опыт парламентской работы, - отметил председатель облсовета. - Он являлся депутатом областного Совета третьего, четвертого и шестого созывов, пользуется заслуженным авторитетом и уважением избирателей и коллег.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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По Регламенту избрание вице-спикера прошло в форме тайного голосования с использованием бюллетеней. Кандидатура Александра Кремнева была поддержана большинством голосов.

- Я тружусь в облсовете не одно десятилетие, и мне приятно видеть здесь депутатов-ветеранов, - отметил после избрания Александр Кремнев. - Уверен, что с теми, кто избран впервые, мы также выстроим добрые отношения и будем работать на благо жителей Липецкой области.

Также на сессии депутаты внесли изменения в постановления: о фракции "Единая Россия" и о составах комитетов Липецкого областного Совета депутатов. Поправки связаны с досрочным прекращением депутатских полномочий Максима Кавджарадзе, который на первой сессии был избран сенатором РФ. Его исключили из составов комитетов и фракции. В то же время, новый депутат Александр Кремнев, которому передан вакантный мандат, вошел в состав фракции единороссов и в два комитета: по экономике и по социальным вопросам.

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