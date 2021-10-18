После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных

Темпы вакцинации от COVID-19 в Курской области заметно выросли после введения QR-кодов.

- Буквально с первых дней после введения кодов мы увидели кратное увеличение числа вакцинированных, - цитирует РИА Новости главу региона Романа Старовойта.

14 октября в Курской области были введен пропуск в торговые центры по QR-кодам или справкам о вакцинации и перенесенном заболевании. Также в ТРЦ перестали пускать детей без взрослых, отменены массовые мероприятия, власти рекомендуют перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет. Перейти на "дистант" рекомендовано и учреждениям дополнительного образования. Каникулы в школах начнутся на неделю раньше обычного, с 21 октября.

По данным оперативного штаба, к 18 октября в Курской области зарегистрировано 62073 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 281 человек. 1544 человека скончались. Полностью завершили вакцинацию 404479 курян.