Путин обсудил с Воробьевым ситуацию в Подмосковье

Подмосковье получит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок, пообещал президент Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"У вас хозяйство большое, вопросов много, и мы поговорим по всему кругу", - заметил Владимир Путин, предложив начать с тем социального характера. "Московская область растет, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи", - заявил Андрей Воробьев. "Благодаря вашей поддержке впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь", - сообщил он. Активно строятся школы.

Здравоохранение, особенно последние два года, на передовой, заметил губернатор. "Даже эта история с вакцинацией - понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина - это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране", - объявил он. "По эпидемиологическим показаниям - у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан", - напомнил Путин.

Активно внедряется "социальное казначейство". "Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился - в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в цифре, и первый блок - рождение - в роддоме семья получает и свидетельство, и СНИЛС, в общем, все необходимые документы, порядка десяти справок", - сообщил Воробьев.

"Я смотрю, вы принесли подборку материалов по социальной газификации", - обратил внимание Путин. "Вы сказали о том, что в нашей стране газ должен быть и в больших городах, что понятно - у нас 96 процентов газификации, и в малых населенных пунктах. Это, признаюсь, была очень долгожданная забота о 100 тысячах населенных пунктов, где 300 тысяч человек проживают", - сказал губернатор. "Вы это уже подробно объясняли на "Прямой линии", но еще раз, в каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку, - заметил он. - Вы дали срок - 18 месяцев, максимум два года". Уже открыты специальные офисы, где можно заключить договор. Правительство отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка трубы по территории, заявил президент. "И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле", - добавил он.

Кабмин выделит Подмосковью 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок

Следующий вопрос был связан с дорожным движением. Путин заметил, что в Подмосковье есть "пробки". "Мы в принципе немало сделали, для того чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются", - констатировал он. Подмосковный губернатор поблагодарил за Центральную кольцевую дорогу: "Там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем". В области драйвер экономики - торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами, продолжил он: "Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это наши возможности". "Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками", - заметил президент. "Уже, по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут", - пообещал он.