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18.10.2021 14:40
Рубрика: Власть

Путин пообещал Подмосковью 10 млрд рублей на дорожные развязки

Текст: Кира Латухина

Подмосковье получит 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок, пообещал президент на встрече с губернатором Андреем Воробьевым.

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"Знаю, что в некоторых местах пробки у вас образуются. Мы в принципе немало сделали, для того чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются", - заметил Владимир Путин. "Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками", - добавил он.

"Да, у нас есть такой вопрос", - подтвердил Воробьев. "Уже по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут", - заверил президент.

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