Собянин осмотрел новый спорткомплекс в Покровском-Стрешневе

Более двух миллионов квадратных метров недвижимости будет построено до 2032 года на территории бывшего Тушинского аэродрома. И это не просто "спальник" из одинаковых безликих многоэтажек, какой вполне мог бы родиться в начале 2000-х годов. В новом столичном районе, где по плану должны поселиться 40 тысяч жителей, планируется создать около 30 тысяч качественных рабочих мест и всю необходимую для удобной жизни социальную инфраструктуру. И эти планы не только на бумаге. Например, сооружение крупнейшего в России бизнес-парка класса "А" "Ростех-Сити" в этом году уже завершено. Обживают любители спорта и многофункциональный спортивный комплекс "Чкалов-Арена", в котором сегодня вместе с министром спорта России Олегом Матыциным побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Замечу, новый комплекс на бывшем аэродроме - не первый спортивный объект. Еще в 2014-м году здесь был построен футбольный стадион "Спартак" на 45 тысяч мест, который за эти годы стал у болельщиков одним из самых любимых в столице. Ведь 2018-м он принял даже матчи чемпионата мира по футбол. И тем не менее, произвел на гостей впечатление и новый комплекс. "Это один из самых крупных и комфортных спортивных комплексов, которые были построены в Москве за последние годы, - оценил его глава города. - Благодарю Минспорта России и частных инвесторов за успешную реализацию этого важного проекта".

Инвестор и правда подошел к сооружению "Чкалов. Арены" очень ответственно буквально во всем. Начиная с названия, которое стало знаком исторической преемственности - ведь прежде на этом месте в течение многих лет работал Центральный клуб имени Чкалова. С архитектурной точки зрения внушительный объем здания площадью более 32 тысяч квадратных метров облегчает панорамное остекление первого этажа. К тому же оно дает возможность снаружи понаблюдать за тренировками любимых спортсменов, а самим спортсменам - любоваться пейзажем за окном.

Ну, а каким видом спорта здесь заняться - дело любителей здорового образа жизни. Выбор широчайший. Для конькобежцев построена прекрасная ледовая арена с площадкой олимпийского размера 30х60 и еще одной - североамериканского стандарта - 26х56, обе с трибунами для зрителей. Фигуристы, которые уже тренируются под руководством тренера Нины Мозер, оценили ледовое покрытие как идеальное. Приятной оказалась и забота авторов проекта о комфорте для спортсменов: они предусмотрели для них и прачечную, чтобы форму можно было постирать здесь же, а не носить домой. Для тех же, кто придет сюда не ставить рекорды, а просто покататься, оборудован прокат коньков с пунктом заточки.

У хоккеистов - свой центр подготовки, где на синтетическом льду они оттачивают владение клюшкой, обучаются бросковой технике и закрепляют навыки игры с поднятой головой. В зоне с травяным покрытием они занимаются легкой атлетикой, укрепляя мышцы, а на полиуретановом покрытии - развивают свою ловкость и быстроту реакции. Причем, все это доступно самым разным возрастным группам, начиная от четырех лет.

Свой центр художественной гимнастики с двумя залами, которые в любой момент могут трансформироваться в залы для игровых видов спорта, у воспитанников Ирины Винер-Усмановой. Есть и универсальный спортзал площадью тысяча квадратных метров, в котором можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол и бадминтон. Можно даже проводить две игры одновременно, разделив его на две части. Получили свой зал и фехтовальщики - площадью 2,7 тысячи "квадратов". Обращаясь к спортсменкам, которые уже тренируются в своем новом центре, Собянин напомнил: "Когда награждали олимпийских чемпионок, они говорили, что жаль, что нет в Москве специализированного зала для фехтования. И вот теперь такой зал появился, причем, зал очень высокого качества".

Всего по словам мэра за время с 2011 года в рамках программы "Спорт Москвы" в городе построено уже порядка 150 объектов спортивной инфраструктуры, из них 17 - в 2021 году. В ближайшее время будет завершено строительство еще 20 объектов, среди которых такие уникальные, как Международный центр самбо и бокса в "Лужниках", ВМХ-велодром и другие.