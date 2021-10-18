Новости

Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет 10:06
Минстрой намерен привлечь инвестиции для создания сервиса по аренде жилья 09:51
Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы 09:50
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным 09:50
В Москве наркодилер угнал иномарку 09:43
Медведчук заявил, что Украина рухнула в моральную пропасть 09:40
Андрей Белоусов назвал стоимость перевода энергетики на экологичные рельсы 09:32
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум 08:33
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года 07:50
В МВД подтвердили информацию о стрельбе в школе под Пермью 07:26
В Сокольниках завершается капремонт дома с портретом Николая Гастелло 07:23
В России начали действовать новые правила подключения домов к газу 07:13
В США умерла проникшая на ядерный объект монахиня 06:40
В Благовещенске у посетителей кафе начали требовать QR-коды 06:15
В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей 05:30
Диетолог перечислила продукты для очищения организма 04:55
После ЧП в метро Вашингтона снимут с линии 60 процентов вагонов 04:37
Финляндия открыла границу для скоростных поездов из России 03:50
Исследование: Жители каких регионов быстрее накопят на новый автомобиль 03:20
В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа 01:59
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке 01:23
Посольство попросило не спекулировать на теме гибели туристов в Албании 00:50
В Москве откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на SARS-CoV-2 00:32
Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей 17.10.2021
Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей 17.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 09:50
Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

Текст: Максим Милославский

Жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след по сравнению с жителями небольших поселений. Об этом в своем персональном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал о бюджете столицы, медицине и других вопросах

По его словам, это связано с тем, что энергия в мегаполисах расходуется эффективнее, нежели в малых городах и селах. Объем выбросов углекислого газа в Москве, добавил мэр, с 1990 года уменьшился на четверть, хотя население выросло на треть. "А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в два раза ниже, чем десять лет назад", - говорит Собянин.

Российская столица, по его словам, стала первым регионом страны, который запретил реализацию топлива ниже класса "Евро-5". Экологическая ситуация в городе улучшается и за счет новых зеленых насаждений. За последние 11 лет в Москве высажено более 10 миллионов деревьев и кустарников.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Шестиклассника с дробовиком в пермской школе обезвредила директор
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года
В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию