Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

Жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след по сравнению с жителями небольших поселений. Об этом в своем персональном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это связано с тем, что энергия в мегаполисах расходуется эффективнее, нежели в малых городах и селах. Объем выбросов углекислого газа в Москве, добавил мэр, с 1990 года уменьшился на четверть, хотя население выросло на треть. "А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в два раза ниже, чем десять лет назад", - говорит Собянин.

Российская столица, по его словам, стала первым регионом страны, который запретил реализацию топлива ниже класса "Евро-5". Экологическая ситуация в городе улучшается и за счет новых зеленых насаждений. За последние 11 лет в Москве высажено более 10 миллионов деревьев и кустарников.