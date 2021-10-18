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18.10.2021 00:15
Рубрика: Общество

В ГУМе на Красной площади можно сделать экспресс-тест и прививку от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8588)
К двум десяткам уже работающих в столице центрам экспресс-тестирования на COVID-19 сегодня добавилось еще 30. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев один из таких центров в городе, расположенный в ГУМе, на Красной площади. Его особенностью является то, что здесь одновременно можно провериться, не подхватили ли вы эту инфекцию, и сделать прививку от нее.
Сергей Собянин осмотрел центр вакцинации в ГУМе и призвал москвичей активнее прививаться. Фото: Сергей Михеев Сергей Собянин осмотрел центр вакцинации в ГУМе и призвал москвичей активнее прививаться. Фото: Сергей Михеев
Сергей Собянин осмотрел центр вакцинации в ГУМе и призвал москвичей активнее прививаться. Фото: Сергей Михеев

"В Москве, к сожалению, наблюдается рост заболеваемости ковидом - прирост вновь заболевших в неделю составляет 20-30%, - сказал глава города. - Это очень высокие темпы. Помимо соблюдения санитарных правил, у нас сейчас два важных направления для профилактики и борьбы с коронавирусом - своевременное массовое тестирование, чтобы вовремя выявить заболевшего, обеспечить его изоляцию и лечение и, конечно же, вакцинация".

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Самые осторожные свой поход на вакцинацию начинают с расположенного тут же по соседству, на третьем этаже центра экспресс-тестирования. И это разумно. "Люди, которые просто гуляют, ходят по магазинам по Красной площади, иногда и не подозревают, что являются носителями коронавирусной инфекции. И очень хорошо, что у них появилась возможность провериться. Тем более что на проведение теста и получение результата уходит не больше 10-15 минут", - сказал Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники N 121, от которой и работают в ГУМе оба центра. И в самом деле, из 876 человек, сделавших экспресс-тесты за первые четыре дня, у 33 результат оказался положительным. Прошел такой тест и мэр, он показал, к счастью, отрицательный результат.

Собянин напомнил, что экспресс-тесты появились практически одновременно с классическими ПЦР-тестами, но их качество оставляло желать лучшего. Сейчас оно вышло на новый уровень -теперь такие тесты эффективны на 80 процентов.

На проведение экспресс-теста и получение результата уходит 10—15 минут. Фото: Сергей Михеев

В то же время врачи отмечают: даже положительный тест на антиген к коронавирусу - еще не диагноз, а только сигнал, что человеку нужно провести еще и тест ПЦР - именно так в столице и устроено. Но на время, пока ПЦР-тест не готов, пациенту рекомендовано отправиться домой и постараться до минимума сократить все контакты. "Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте. Я надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики распространения ковида", - сказал Собянин.

В Москве наблюдается рост заболеваемости ковидом - прирост вновь заболевших в неделю составляет 20-30%

Под вакцинацию в ГУМе отведено просторное помещение, где за день могут привиться 5 тысяч человек. Защитные уколы ставят три врача и 32 медсестры из городских поликлиник. Помогают им 32 сотрудника центров госуслуг "Мои документы" - встречают посетителей на входе, помогают заполнить документы и провожают к врачу. Тем, кто приходит сюда, очень нравится, как организована эта процедура. "Все очень четко, ни минуты ждать не пришлось, - рассказал Дмитрий Лавров, который приехал в ГУМ на прививку из Клина. - А главное, даже записываться не нужно". "А мне понравилось, что здесь еще и самый красивый центр вакцинации в столице - укол мне сделали на фоне Спасской башни, - поделилась москвичка Наталья Голубева.

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Больше всего власти беспокоит, что из пяти миллионов привившихся москвичей на долю пенсионеров приходится пока всего 23%, а из общего количества москвичей в возрасте 65+ вакцинировались только треть. При этом именно они тяжелее всего переносят это заболевание: 60% госпитализированных с ковидом - пожилые люди. В ГУМе мэр в очередной раз пригласил москвичей вакцинироваться: "Нет другого способа защитить себя от этой беды. Представителям старшего поколения мы выдаем подарочную коробку или по их желанию 10 тысяч рублей - тоже, мне кажется, неплохой стимул. Но самый главный стимул - защитить свое здоровье и жизнь".

Пытаясь привлечь как можно больше горожан к вакцинации, правительство Москвы объявило новый розыгрыш квартир для вакцинированных и ревакцинированных в период с 18 октября по 21 ноября. Каждую среду в течение пяти недель будут разыгрываться по две квартиры. Первый розыгрыш пройдет 27 октября. В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе - с 18 по 24 октября. Информацию о победителях по итогам розыгрышей объявят в прямом эфире телеканала "Москва 24" и на портале mos.ru. Принять участие в розыгрыше смогут все граждане РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие в это время первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию.

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