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18.10.2021 13:07

В Калуге отметили день работника дорожного хозяйства

Поздравили дорожников заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова, руководители отраслевого министерства, депутаты Законодательного собрания и глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

"От вашей работы зависит очень многое, ведь без хороших дорог в регион не придет ни один инвестор, - подчеркнул Юрий Моисеев. - В этом году в сфере дорожного строительства и ремонта выполнен огромный объем работ. Благодаря опыту и профессионализму работников дорожного хозяйства в нашем городе появляются новые автодороги, качественно содержится существующая дорожная сеть. Уверен, что вам по плечу любые задачи и к следующему Дню города будет успешно завершен один из самых масштабных инфраструктурных проектов - Северный обход Калуги".

Фото: Калужская гордума
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Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, благополучия, новых успехов и достижений. Заслуженным работникам дорожного хозяйства были вручены награды, благодарственные письма и почетные грамоты. Юрий Моисеев вручил сотрудникам министерства дорожного хозяйства нагрудные знаки "650 лет Калуге".

Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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