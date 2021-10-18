В Калуге отметили день работника дорожного хозяйства

Поздравили дорожников заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова, руководители отраслевого министерства, депутаты Законодательного собрания и глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"От вашей работы зависит очень многое, ведь без хороших дорог в регион не придет ни один инвестор, - подчеркнул Юрий Моисеев. - В этом году в сфере дорожного строительства и ремонта выполнен огромный объем работ. Благодаря опыту и профессионализму работников дорожного хозяйства в нашем городе появляются новые автодороги, качественно содержится существующая дорожная сеть. Уверен, что вам по плечу любые задачи и к следующему Дню города будет успешно завершен один из самых масштабных инфраструктурных проектов - Северный обход Калуги".

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, благополучия, новых успехов и достижений. Заслуженным работникам дорожного хозяйства были вручены награды, благодарственные письма и почетные грамоты. Юрий Моисеев вручил сотрудникам министерства дорожного хозяйства нагрудные знаки "650 лет Калуге".

Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.