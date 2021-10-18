В Кремле прошла последняя в 2021 году церемония развода караулов

Новости

В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей 05:30
Диетолог перечислила продукты для очищения организма 04:55
После ЧП в метро Вашингтона снимут с линии 60 процентов вагонов 04:37
На севере Сахалина школьников перевели на удаленку из-за циклона 04:37
Финляндия открыла границу для скоростных поездов из России 03:50
Исследование: Жители каких регионов быстрее накопят на новый автомобиль 03:20
В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа 01:59
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке 01:23
Посольство попросило не спекулировать на теме гибели туристов в Албании 00:50
В Москве откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на SARS-CoV-2 00:32
Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей 17.10.2021
Приставы принудительно взыщут с Facebook штрафы на 26 млн рублей 17.10.2021
Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска 17.10.2021
Зеленский подтвердил наличие офшоров 17.10.2021
Российская команда впервые выиграла ЧМ по Dota 2 17.10.2021
Захарова: США угрожают не хакеры из РФ, а недоверие людей к политикам 17.10.2021
Полиция Албании проверяет версию об отравлении российских туристов хлором 17.10.2021
СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в университете в США 17.10.2021
Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю 17.10.2021
Госпитализированного ранее Билла Клинтона выписали из больницы 17.10.2021
Скандинавам разрешили летать без масок 17.10.2021
Швейцария готовит население и компании к энергетическому коллапсу 17.10.2021
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в игре с ЦСКА 17.10.2021
СМИ: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе 17.10.2021
Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным 17.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 04:50
Рубрика: Общество

В Кремле прошла последняя в 2021 году церемония развода караулов

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 237(8588)
В Кремле завершили сезон развода пеших и конных караулов.

На Соборной площади Московского Кремля выступили: Президентский оркестр, рота специального караула и 12 всадников Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Пехота и музыканты - бойцы всепогодные, а вот коням лучше не скользить копытами по холодной брусчатке. Поэтому зимой разводы не проводят.

Фото: РИА Новости
Готовится в печать книга об истории военных оркестров в России

Большинство стрелков "пешего караула" - солдаты по призыву. В кавалерию тоже можно попасть "с гражданки", но есть ряд нюансов. Рост всадников от 175 до 190 см, ведь человек и его боевой конь образуют гармоничную пару.

"Например, для кавалериста ростом 180 см лошадь должна быть в холке 162-165 см", - сообщает автор книги "Конные эскортные части и подразделения России" историк спецслужб Дмитрий Клочков.

В идеале коня и человека не надо разлучать, ведь кони привязываются к людям. "Новобранцев" для кремлевской кавалерии закупают в возрасте 2,5-3 лет, и служат они до 10-12. Хотя могут уволить и позже. Когда именно коню уходить на дембель - решает медкомиссия.

"Я служу в полку 11 лет, - рассказал прапорщик Дмитрий Калайчиди. - Из них 7 лет бок о бок с конем русский верховой породы Реголит".

Присутствующий при интервью красавец Реголит активно кивал головой, подтверждая слова напарника. И деликатно пару раз пытался попробовать на зуб диктофон автора этих строк.

"Это он ждет награду: яблоко, морковку или сахар, - пояснил Дмитрий. - Заслужил, дома получит". Каждому кремлевскому скакуну в сутки положено 8 кг сена, 5 кг овса, 3 кг моркови и 50 г соли.

А вот яблоки надо заслужить.

Собственно, и люди, и кони выложились на все сто. И заслужили и сладости (это вечером), и аплодисменты (здесь и сейчас).

Кого из участников шоу и где увидим в ближайшее время?

Выступления Президентского оркестра, по словам полковника Евгения Никитина, скоро начнутся в Московском Доме музыки. Кстати, военной музыки на этой неделе будет вдоволь. С 18 по 24 октября в Военном институте военных дирижеров пройдет смотр-конкурс. А 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии - гала-концерт в честь 100-летия Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

А вот когда своими глазами мы увидим пешие и конные караулы - зависит от нас. Надеемся, что весной 2022-го. Но пока все сроки диктует эпидемиологическая обстановка. Более организованно и массово, чем в этом году, вакцинируемся - и будет нам всем праздник.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке
Американской журналистке указали на невнимательность при беседе с Путиным
Исследование: Жители каких регионов быстрее накопят на новый автомобиль
В Москве откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на SARS-CoV-2
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает