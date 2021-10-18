В Кремле прошла последняя в 2021 году церемония развода караулов

В Кремле завершили сезон развода пеших и конных караулов.

На Соборной площади Московского Кремля выступили: Президентский оркестр, рота специального караула и 12 всадников Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Пехота и музыканты - бойцы всепогодные, а вот коням лучше не скользить копытами по холодной брусчатке. Поэтому зимой разводы не проводят.

Большинство стрелков "пешего караула" - солдаты по призыву. В кавалерию тоже можно попасть "с гражданки", но есть ряд нюансов. Рост всадников от 175 до 190 см, ведь человек и его боевой конь образуют гармоничную пару.

"Например, для кавалериста ростом 180 см лошадь должна быть в холке 162-165 см", - сообщает автор книги "Конные эскортные части и подразделения России" историк спецслужб Дмитрий Клочков.

В идеале коня и человека не надо разлучать, ведь кони привязываются к людям. "Новобранцев" для кремлевской кавалерии закупают в возрасте 2,5-3 лет, и служат они до 10-12. Хотя могут уволить и позже. Когда именно коню уходить на дембель - решает медкомиссия.

"Я служу в полку 11 лет, - рассказал прапорщик Дмитрий Калайчиди. - Из них 7 лет бок о бок с конем русский верховой породы Реголит".

Присутствующий при интервью красавец Реголит активно кивал головой, подтверждая слова напарника. И деликатно пару раз пытался попробовать на зуб диктофон автора этих строк.

"Это он ждет награду: яблоко, морковку или сахар, - пояснил Дмитрий. - Заслужил, дома получит". Каждому кремлевскому скакуну в сутки положено 8 кг сена, 5 кг овса, 3 кг моркови и 50 г соли.

А вот яблоки надо заслужить.

Собственно, и люди, и кони выложились на все сто. И заслужили и сладости (это вечером), и аплодисменты (здесь и сейчас).

Кого из участников шоу и где увидим в ближайшее время?

Выступления Президентского оркестра, по словам полковника Евгения Никитина, скоро начнутся в Московском Доме музыки. Кстати, военной музыки на этой неделе будет вдоволь. С 18 по 24 октября в Военном институте военных дирижеров пройдет смотр-конкурс. А 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии - гала-концерт в честь 100-летия Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

А вот когда своими глазами мы увидим пешие и конные караулы - зависит от нас. Надеемся, что весной 2022-го. Но пока все сроки диктует эпидемиологическая обстановка. Более организованно и массово, чем в этом году, вакцинируемся - и будет нам всем праздник.